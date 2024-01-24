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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/zaharova-kieve-silah-tedarik-eden-ulkelerin-baris-muzakerelerine-dair-aciklamalari-manipulasyon-1079982199.html
Zaharova: Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamaları manipülasyon
Zaharova: Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamaları manipülasyon
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamalarını manipülasyon olarak niteledi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T11:20+0300
2024-01-24T11:20+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
askeri yardım
barış görüşmeleri
isviçre
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Sputnik'e demeç veren Zaharova, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e Bern'in Ukrayna yönetimini destekleyerek tarafsız olma ilkelerinden uzaklaştığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tepkisini değerlendirdi.Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamalarının manipülasyon olduğunu vurgulayan Zaharova, "Ya silah tedarik etmeyi ve çatışmayı kışkırtmayı bırakın, ki o zaman barış planları, girişimleri ve süreçleri hakkındaki konuşmalarınız bir şekilde samimi olarak tanımlanabilir, en azından kasıtlı olarak yanlış değildir. Ya da tüm bu eğlence, Kiev rejiminin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratması için kullanılarak devam ederse, o zaman ne tür barış girişimlerinden veya süreçlerinden bahsediyorsunuz?" dedi.Zaharova, Bern'in Kiev'e yönelik desteği ortadayken İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'in Ukrayna'da müzakere süreci başlatmak için arayış içinde oldukları yönündeki sözlerinin şaşkınlık verici olduğunu belirterek "Kiev'e silah tedariki, barış girişiminde bulunan ülkeler için, dile getirdikleri barış müzakereleri teklifinin 'gerçek mi, yoksa sadece bir başka manipülasyon mu olduğunu belirlemek' adına bir test" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, askeri yardım, barış görüşmeleri, isviçre, avrupa birliği
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, askeri yardım, barış görüşmeleri, isviçre, avrupa birliği

Zaharova: Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamaları manipülasyon

11:20 24.01.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamalarını manipülasyon olarak niteledi.
Sputnik'e demeç veren Zaharova, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e Bern'in Ukrayna yönetimini destekleyerek tarafsız olma ilkelerinden uzaklaştığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tepkisini değerlendirdi.
Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamalarının manipülasyon olduğunu vurgulayan Zaharova, "Ya silah tedarik etmeyi ve çatışmayı kışkırtmayı bırakın, ki o zaman barış planları, girişimleri ve süreçleri hakkındaki konuşmalarınız bir şekilde samimi olarak tanımlanabilir, en azından kasıtlı olarak yanlış değildir. Ya da tüm bu eğlence, Kiev rejiminin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratması için kullanılarak devam ederse, o zaman ne tür barış girişimlerinden veya süreçlerinden bahsediyorsunuz?" dedi.
Zaharova, Bern'in Kiev'e yönelik desteği ortadayken İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'in Ukrayna'da müzakere süreci başlatmak için arayış içinde oldukları yönündeki sözlerinin şaşkınlık verici olduğunu belirterek "Kiev'e silah tedariki, barış girişiminde bulunan ülkeler için, dile getirdikleri barış müzakereleri teklifinin 'gerçek mi, yoksa sadece bir başka manipülasyon mu olduğunu belirlemek' adına bir test" diye konuştu.
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