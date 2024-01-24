https://sputniknews.com.tr/20240124/zaharova-kieve-silah-tedarik-eden-ulkelerin-baris-muzakerelerine-dair-aciklamalari-manipulasyon-1079982199.html

Zaharova: Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamaları manipülasyon

Zaharova: Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamaları manipülasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamalarını manipülasyon olarak niteledi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T11:20+0300

2024-01-24T11:20+0300

2024-01-24T11:20+0300

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Sputnik'e demeç veren Zaharova, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e Bern'in Ukrayna yönetimini destekleyerek tarafsız olma ilkelerinden uzaklaştığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tepkisini değerlendirdi.Kiev'e silah tedarik eden ülkelerin barış müzakerelerine dair açıklamalarının manipülasyon olduğunu vurgulayan Zaharova, "Ya silah tedarik etmeyi ve çatışmayı kışkırtmayı bırakın, ki o zaman barış planları, girişimleri ve süreçleri hakkındaki konuşmalarınız bir şekilde samimi olarak tanımlanabilir, en azından kasıtlı olarak yanlış değildir. Ya da tüm bu eğlence, Kiev rejiminin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratması için kullanılarak devam ederse, o zaman ne tür barış girişimlerinden veya süreçlerinden bahsediyorsunuz?" dedi.Zaharova, Bern'in Kiev'e yönelik desteği ortadayken İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'in Ukrayna'da müzakere süreci başlatmak için arayış içinde oldukları yönündeki sözlerinin şaşkınlık verici olduğunu belirterek "Kiev'e silah tedariki, barış girişiminde bulunan ülkeler için, dile getirdikleri barış müzakereleri teklifinin 'gerçek mi, yoksa sadece bir başka manipülasyon mu olduğunu belirlemek' adına bir test" diye konuştu.

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, askeri yardım, barış görüşmeleri, isviçre, avrupa birliği