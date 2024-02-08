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Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı
Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı
İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T13:28+0300
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İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya’daki özel bir hastanede dün akşam saatlerinde iddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye gitti.Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı.Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için hastaneden kaçmak istedi.Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu.Yanına gelen doktor ve hemşirelere yabancı dilde küfür ettiği de öne sürülen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı.Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240201/hastanede-yatarken-farkinda-olmadan-milyoner-oldu-1080265773.html
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şişli, hastane, estetik
şişli, hastane, estetik

Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı

13:28 08.02.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW137284Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı
Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR-AW137284
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İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun etkisinde olduğu söylenen ve üstünde ameliyat kıyafeti olan kadın; doktor, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu.
İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya’daki özel bir hastanede dün akşam saatlerinde iddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye gitti.
Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı.
Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için hastaneden kaçmak istedi.
Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu.

Yanına gelen doktor ve hemşirelere yabancı dilde küfür ettiği de öne sürülen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı.

Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı.
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
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Hastanede yatarken farkında olmadan milyoner oldu
1 Şubat, 13:06
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