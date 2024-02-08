https://sputniknews.com.tr/20240208/estetik-parasini-odememek-icin-hastaneden-kacmaya-kalkti-1080536692.html

Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı

Estetik parasını ödememek için hastaneden kaçmaya kalktı

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T13:28+0300

2024-02-08T13:28+0300

2024-02-08T13:28+0300

türkiye

şişli

hastane

estetik

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İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya’daki özel bir hastanede dün akşam saatlerinde iddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye gitti.Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı.Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için hastaneden kaçmak istedi.Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu.Yanına gelen doktor ve hemşirelere yabancı dilde küfür ettiği de öne sürülen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı.Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240201/hastanede-yatarken-farkinda-olmadan-milyoner-oldu-1080265773.html

türkiye

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