Erdoğan: Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz
14:34 08.02.2024 (güncellendi: 14:43 08.02.2024)
© AA / Utku UçrakErdoğan
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz" dedi.
Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz
Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz
Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz
(Aile ve Gençlik Fonu) Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak çalışmanın önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacak
Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımız ötesinde hem de şehirlerimizde artış gösteren terör eylemleri tuzaklar boşuna değildir. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var o da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır.
Bilhassa bazı belediyeleri kaybetmemek için akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Çağlayan adliyemize saldııranların aralarında olduğu teröristlere kol kanat mı germek dersiniz... Kendi içlerinde de saç saça baş başa kavga içerisindeler. Kimin kiminle yol yürüdüğü bizi ilgilendirmiyor, biz şehirlerimize neler yapabileceğimize bakıyoruz.