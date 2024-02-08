https://sputniknews.com.tr/20240208/dunya-saglik-orgutu-gazzede-herkes-ac-cogu-acliktan-oluyor-1080553255.html
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) resmi X hesabından, Gazze'de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T20:38+0300
2024-02-08T20:38+0300
2024-02-08T20:38+0300
israil- filistin çatışması
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gazze şeridi
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" açıklamasında bulundu."Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor" ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu.Paylaşımda, "Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" ifadesi yer aldı.Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, 'acil ateşkes' çağrısı yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/israil-basbakani-netanyahu-gazze-operasyonu-tam-zafer-elde-edilene-kadar-surecek-1080517371.html
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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), açlık
gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), açlık
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) resmi X hesabından, Gazze'de yaşanan açlık ve hastalıklarla ilgili paylaşım yapıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" açıklamasında bulundu.
"Gazze'de herkes aç, çoğu açlıktan ölüyor" ifadesi kullanılan paylaşımda, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı uyarısında bulunuldu.
Paylaşımda, "Açlık, insanların hastalıklarla mücadele etme dirayetini zayıflatıyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" ifadesi yer aldı.
Gazzelilerin çektiği çilenin sona ermesi gerektiği vurgulanan paylaşımda, 'acil ateşkes' çağrısı yapıldı.