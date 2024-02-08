https://sputniknews.com.tr/20240208/cinden-filipinlere-tayvan-uyarisi-kirmizi-cizgilerin-asilamayacagini-anlamaniz-gerekiyor-1080546765.html
Çin'den Filipinler'e 'Tayvan' uyarısı: 'Kırmızı çizgilerin aşılamayacağını anlamanız gerekiyor'
Çin'den Filipinler'e 'Tayvan' uyarısı: 'Kırmızı çizgilerin aşılamayacağını anlamanız gerekiyor'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Tayvan meselesinin Çin için bir 'kırmızı çizgi' olduğunu ve aşılamayacağını anlaması... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T17:45+0300
2024-02-08T17:45+0300
2024-02-08T17:46+0300
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Çarşamba günü Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, Batanes takımadaları ile Tayvan arasında yer alan ülkenin en kuzeyindeki Mavulis adasında ülkenin askeri varlığının arttırılması çağrısında bulunmuştu.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang bir brifingde yaptığı açıklamada, "Tayvan meselesi Çin'in temel çıkarlarının başında geliyor ve aşılamayacak bir kırmızı çizgi. Filipinler'deki ilgili kişiler bunu net bir şekilde anlamalı, dikkatli davranmalı ve kullanılmaktan ve zarar görmekten kaçınmak için Tayvan meselesinde ateşle oynamamalı" dedi.Wang, Çin ve Filipinler'in komşu ülkeler olduğunu, dostane alışverişlerin ilişkilerin tarihindeki ana odak noktası olarak kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.Ocak ayında Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, Çin'in sözde 'saldırgan' tutumu iddiasıyla ABD ve müttefikleriyle askeri faaliyetleri arttırmayı planladığını açıklamış, askeri yeteneklerin arttırılmasının bölgesel istikrara etkili bir katkı sağlamaya yardımcı olacağını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/bati-pasifikteki-abd-cin-rekabeti-kizisiyor-1080275152.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, filipinler, pasifik, kırmızı çizgi, asya & pasifik, tayvan
çin, çin halk cumhuriyeti, wang wenbin, filipinler, pasifik, kırmızı çizgi, asya & pasifik, tayvan
Çin'den Filipinler'e 'Tayvan' uyarısı: 'Kırmızı çizgilerin aşılamayacağını anlamanız gerekiyor'
17:45 08.02.2024 (güncellendi: 17:46 08.02.2024)
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Tayvan meselesinin Çin için bir 'kırmızı çizgi' olduğunu ve aşılamayacağını anlaması gerektiğini belirterek Filipinler'in 'ateşle oynamaması' gerektiğini söyledi.
Çarşamba günü Filipinler Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, Batanes takımadaları ile Tayvan arasında yer alan ülkenin en kuzeyindeki Mavulis adasında ülkenin askeri varlığının arttırılması çağrısında bulunmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang bir brifingde yaptığı açıklamada, "Tayvan meselesi Çin'in temel çıkarlarının başında geliyor ve aşılamayacak bir kırmızı çizgi. Filipinler'deki ilgili kişiler bunu net bir şekilde anlamalı, dikkatli davranmalı ve kullanılmaktan ve zarar görmekten kaçınmak için Tayvan meselesinde ateşle oynamamalı" dedi.
Wang, Çin ve Filipinler'in komşu ülkeler olduğunu, dostane alışverişlerin ilişkilerin tarihindeki ana odak noktası olarak kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ocak ayında Filipinler Savunma Bakanı Teodoro, Çin'in sözde 'saldırgan' tutumu iddiasıyla ABD ve müttefikleriyle askeri faaliyetleri arttırmayı planladığını açıklamış, askeri yeteneklerin arttırılmasının bölgesel istikrara etkili bir katkı sağlamaya yardımcı olacağını dile getirmişti.