https://sputniknews.com.tr/20240208/beyaz-saraydan-zalujniyin-gorevden-alinmasina-iliskin-ilk-aciklama-1080556143.html
Beyaz Saray'dan Zalujnıy'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama
Beyaz Saray'dan Zalujnıy'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, silahlı kuvvetlerin başına kim atanırsa atansın onun birlikte çalışabileceklerini... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T22:38+0300
2024-02-08T22:38+0300
2024-02-08T22:38+0300
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john kirby
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valeriy zalujnıy
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
vedant patel
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada ABD'nin isim fark etmeksizin herhangi bir Genelkurmay Başkanı ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.Kirby, askeri yönetim ilgili kararların Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından alındığını belirterek, "Silahlı kuvvetlerin başına kimi atanırsa atansın onunla birlikte çalışacağız. Ukraynalı meslektaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de günü yaptığı açıklamada Ukrayna hükümetinin Valeriy Zalujnıy'ı görevinden alma kararı hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirterek bu durumun Ukrayna'nın egemen kararı olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdden-zalujniy-aciklamasi-kararlari-kieve-birakiyoruz-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080515080.html
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abd, beyaz saray, john kirby, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vedant patel
abd, beyaz saray, john kirby, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vedant patel
Beyaz Saray'dan Zalujnıy'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, silahlı kuvvetlerin başına kim atanırsa atansın onun birlikte çalışabileceklerini belirterek Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada ABD'nin isim fark etmeksizin herhangi bir Genelkurmay Başkanı ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Kirby, askeri yönetim ilgili kararların Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından alındığını belirterek, "Silahlı kuvvetlerin başına kimi atanırsa atansın onunla birlikte çalışacağız. Ukraynalı meslektaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de günü yaptığı açıklamada Ukrayna hükümetinin Valeriy Zalujnıy'ı görevinden alma kararı hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirterek bu durumun Ukrayna'nın egemen kararı olduğunu sözlerine ekledi.