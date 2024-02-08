https://sputniknews.com.tr/20240208/beyaz-saraydan-zalujniyin-gorevden-alinmasina-iliskin-ilk-aciklama-1080556143.html

Beyaz Saray'dan Zalujnıy'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama

Beyaz Saray'dan Zalujnıy'ın görevden alınmasına ilişkin ilk açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, silahlı kuvvetlerin başına kim atanırsa atansın onun birlikte çalışabileceklerini... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T22:38+0300

2024-02-08T22:38+0300

2024-02-08T22:38+0300

ukrayna krizi

abd

beyaz saray

john kirby

vladimir zelenskiy

valeriy zalujnıy

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

vedant patel

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada ABD'nin isim fark etmeksizin herhangi bir Genelkurmay Başkanı ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.Kirby, askeri yönetim ilgili kararların Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından alındığını belirterek, "Silahlı kuvvetlerin başına kimi atanırsa atansın onunla birlikte çalışacağız. Ukraynalı meslektaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de günü yaptığı açıklamada Ukrayna hükümetinin Valeriy Zalujnıy'ı görevinden alma kararı hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirterek bu durumun Ukrayna'nın egemen kararı olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/abdden-zalujniy-aciklamasi-kararlari-kieve-birakiyoruz-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080515080.html

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abd, beyaz saray, john kirby, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, vedant patel