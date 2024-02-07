https://sputniknews.com.tr/20240207/abdden-zalujniy-aciklamasi-kararlari-kieve-birakiyoruz-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080515080.html

ABD'den 'Zalujnıy' açıklaması: Kararları Kiev'e bırakıyoruz, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz

ABD'den 'Zalujnıy' açıklaması: Kararları Kiev'e bırakıyoruz, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın istifasının yaklaştığı haberleri üzerine ABD'nin hem Ukrayna hükümetini hem de... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T19:22+0300

2024-02-07T19:22+0300

2024-02-07T19:52+0300

ukrayna krizi

jake sullivan

abd

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

valeriy zalujniy

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Zalujnıy'ın istifasının yaklaştığı haberleri üzerine ABD'nin hem Ukrayna hükümetini hem de yerel orduyu desteklemeye devam edeceğini söyledi.Sullivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın olası istifasına rağmen NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söylemişti.'ABD, Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını bekliyor'ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında ABD’nin sabrının sınırsız olmadığı uyarısında bulunarak, Washington'un Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını beklediği söyledi.Sullivan, “Bugün burada durup atabileceğimiz adımlara ilişkin somut tehditler veya spekülasyonlarda bulunmayacağım, ancak elbette bu konudaki sabrımız da sınırsız değil” dedi.Sullivan, ABD'nin ‘durumu yakından izlemeye’ devam edeceğini ve ‘yakın zamanda yapıcı bir çözüm’ bekleyeceğini de sözlerine ekledi.Türkiye'nin NATO’nun genişletilmesine yönelik itirazlarını geri çekmesinin ardından Macaristan, İsveç'in başvurusunu henüz onaylamayan tek ülke olmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240207/nato-zalujniyin-olasi-istifasindan-bagimsiz-olarak-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080514639.html

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jake sullivan, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujniy