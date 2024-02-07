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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdden-zalujniy-aciklamasi-kararlari-kieve-birakiyoruz-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080515080.html
ABD'den 'Zalujnıy' açıklaması: Kararları Kiev'e bırakıyoruz, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz
ABD'den 'Zalujnıy' açıklaması: Kararları Kiev'e bırakıyoruz, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın istifasının yaklaştığı haberleri üzerine ABD'nin hem Ukrayna hükümetini hem de... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T19:22+0300
2024-02-07T19:52+0300
ukrayna krizi
jake sullivan
abd
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
valeriy zalujniy
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Zalujnıy'ın istifasının yaklaştığı haberleri üzerine ABD'nin hem Ukrayna hükümetini hem de yerel orduyu desteklemeye devam edeceğini söyledi.Sullivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın olası istifasına rağmen NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söylemişti.'ABD, Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını bekliyor'ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında ABD’nin sabrının sınırsız olmadığı uyarısında bulunarak, Washington'un Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını beklediği söyledi.Sullivan, “Bugün burada durup atabileceğimiz adımlara ilişkin somut tehditler veya spekülasyonlarda bulunmayacağım, ancak elbette bu konudaki sabrımız da sınırsız değil” dedi.Sullivan, ABD'nin ‘durumu yakından izlemeye’ devam edeceğini ve ‘yakın zamanda yapıcı bir çözüm’ bekleyeceğini de sözlerine ekledi.Türkiye'nin NATO’nun genişletilmesine yönelik itirazlarını geri çekmesinin ardından Macaristan, İsveç'in başvurusunu henüz onaylamayan tek ülke olmaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/nato-zalujniyin-olasi-istifasindan-bagimsiz-olarak-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080514639.html
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jake sullivan, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujniy
jake sullivan, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujniy

ABD'den 'Zalujnıy' açıklaması: Kararları Kiev'e bırakıyoruz, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz

19:22 07.02.2024 (güncellendi: 19:52 07.02.2024)
© AAABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AA
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın istifasının yaklaştığı haberleri üzerine ABD'nin hem Ukrayna hükümetini hem de yerel orduyu desteklemeye devam edeceğini söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Zalujnıy'ın istifasının yaklaştığı haberleri üzerine ABD'nin hem Ukrayna hükümetini hem de yerel orduyu desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Sullivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Hem Ukrayna hükümetini hem de Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edeceğiz. Ancak personel kararlarını Ukraynalıların kendilerine bırakıyoruz. Buna Washington'dan ya da Brüksel'den karar vermek bize düşmez.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın olası istifasına rağmen NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söylemişti.

'ABD, Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını bekliyor'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında ABD’nin sabrının sınırsız olmadığı uyarısında bulunarak, Washington'un Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamasını beklediği söyledi.
Sullivan, “Bugün burada durup atabileceğimiz adımlara ilişkin somut tehditler veya spekülasyonlarda bulunmayacağım, ancak elbette bu konudaki sabrımız da sınırsız değil” dedi.
Sullivan, ABD'nin ‘durumu yakından izlemeye’ devam edeceğini ve ‘yakın zamanda yapıcı bir çözüm’ bekleyeceğini de sözlerine ekledi.
Türkiye'nin NATO’nun genişletilmesine yönelik itirazlarını geri çekmesinin ardından Macaristan, İsveç'in başvurusunu henüz onaylamayan tek ülke olmaya devam ediyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
Ukrayna krizi
NATO: Zalujnıy'ın olası istifasından bağımsız olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz
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