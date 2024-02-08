https://sputniknews.com.tr/20240208/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynanin-cok-namlulu-roketatarlardan-atesledigi-12-fuze-onlendi-1080551948.html

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’nın çok namlulu roketatarlardan ateşlediği 12 füze önlendi

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’nın çok namlulu roketatarlardan ateşlediği 12 füze önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’nın çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlediği 12 füzeyi imha... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T20:14+0300

2024-02-08T20:14+0300

2024-02-08T20:14+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

vyaçeslav gladkov

belgorod

uragan

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’nın Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlediği 8 ve Olha sistemlerinden ateşlediği 4 füzeyi imha etti.Açıklamada, “Saat 17.30 sularında Kiev rejiminin Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden 8 ve Olha çok namlulu roketatar sistemlerinden 4 füze kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde tüm füzeleri imha etti” ifadelerine yer verildi.'12 hedef imha edildi, yaralanan olmadı'Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ise hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde 12 hedefi imha ettiğini, bölge halkı arasında yaralanan olmadığını duyurdu.Telegram kanalından açıklama yapan Gladkov, Belgorod bölgesinde Novosadovıy, Razumnoye köyleri ve Blijnaya İgumenka kasabalarında 9 müstakil evde çeşitli hasarların kaydedildiğini, 3 otomobilin ve inşaat halinde olan bir anaokulun çatısının da hasar gördüğünü aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-5-hava-hedefini-dusurdu-1080520195.html

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rusya savunma bakanlığı, vyaçeslav gladkov, belgorod, uragan