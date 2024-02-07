https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-5-hava-hedefini-dusurdu-1080520195.html
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 5 hava hedefini düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 5 hava hedefini düşürdü
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemlerinin 5 hava hedefini düşürdüğü bildirildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T22:29+0300
2024-02-07T22:29+0300
2024-02-07T22:29+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
rusya savunma bakanlığı
vyaçeslav gladkov
hava savunma sistemi
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesine yaklaşan 5 hava hedefini imha ettiğini belirtti.Gladkov, “Hava savunma sistemimiz Belgorod bölgesi üzerinde bir kez daha devreye girerek kente yaklaşmakta olan 5 hava hedefini düşürdü. Ön bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Rus hava savunma güçlerinin saat 19.50 sularında RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 5 füzeyi Belgorod bölgesi üzerinde imha ettiği belirtildi.Gündüz saatlerinde de Rus hava savunma güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden bölgeye ateşlediği 7 füzeyi düşürmüştü. Ukrayna saldırısı sonucunda 2 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-2-iha-imha-edildi-1080514957.html
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belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı, vyaçeslav gladkov, hava savunma sistemi
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 5 hava hedefini düşürdü
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemlerinin 5 hava hedefini düşürdüğü bildirildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesine yaklaşan 5 hava hedefini imha ettiğini belirtti.
Gladkov, “Hava savunma sistemimiz Belgorod bölgesi üzerinde bir kez daha devreye girerek kente yaklaşmakta olan 5 hava hedefini düşürdü. Ön bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Rus hava savunma güçlerinin saat 19.50 sularında RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 5 füzeyi Belgorod bölgesi üzerinde imha ettiği belirtildi.
Gündüz saatlerinde de Rus hava savunma güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden bölgeye ateşlediği 7 füzeyi düşürmüştü. Ukrayna saldırısı sonucunda 2 kişi yaralanmıştı.