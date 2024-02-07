https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-5-hava-hedefini-dusurdu-1080520195.html

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 5 hava hedefini düşürdü

Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde 5 hava hedefini düşürdü

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde hava savunma sistemlerinin 5 hava hedefini düşürdüğü bildirildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T22:29+0300

2024-02-07T22:29+0300

2024-02-07T22:29+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

rusya savunma bakanlığı

vyaçeslav gladkov

hava savunma sistemi

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesine yaklaşan 5 hava hedefini imha ettiğini belirtti.Gladkov, “Hava savunma sistemimiz Belgorod bölgesi üzerinde bir kez daha devreye girerek kente yaklaşmakta olan 5 hava hedefini düşürdü. Ön bilgilere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Rus hava savunma güçlerinin saat 19.50 sularında RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 5 füzeyi Belgorod bölgesi üzerinde imha ettiği belirtildi.Gündüz saatlerinde de Rus hava savunma güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin RM-70 Vampire çoklu roketatar sistemlerinden bölgeye ateşlediği 7 füzeyi düşürmüştü. Ukrayna saldırısı sonucunda 2 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-2-iha-imha-edildi-1080514957.html

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belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı, vyaçeslav gladkov, hava savunma sistemi