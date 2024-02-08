https://sputniknews.com.tr/20240208/bati-basini-zalujniy-abd-ile-yasadigi-anlasmazliklar-nedeniyle-gorevden-alindi-1080556010.html
Batı basını: Zalujnıy, ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındı
Batı basını: Zalujnıy, ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındı
Politico, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındığını öne sürdü. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T22:28+0300
2024-02-08T22:28+0300
2024-02-08T22:28+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
valeriy zalujnıy
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
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Politico gazetesinde yer alan makalede, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alınmasının nedeninin yaz aylarında Rus ordusuna karşı başlatılan ve başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna karşı saldırısında ABD’li danışmanların tavsiyelerine uymayı reddetmesi olduğu belirtildi.Zalujnıy'ın karşı saldırıyı Pentagon'un tavsiyelerini dikkate almadan gerçekleştirdiği iddia edilen makalede, “Zalujnıy ile Pentagon arasında saldırının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda ciddi sürtüşmeler yaşandı” denilerek, ABD’li askeri bir kaynağın şu ifadelerine yer verildi:Zalujnıy'ın The Economist'te yayımlanan ve generalin ‘Rusya ile savaşın çıkmaza girdiğini’ ifade ettiği makalesi hatırlatılarak, "Bu, Zelenskiy ve danışmanlarının sert tepkisine neden oldu ve Ukrayna Devlet Başkanını, ortaklarını bunun bir ‘çıkmaz’ olmadığına ikna etme çabasına zorladı” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy ile Zalujnıy arasındaki gerginliğin ayrıca, ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini onaylama konusunda karşı karşıya kaldığı sorunları daha da karmaşık hale getirdiği vurgulandı.Makalede, Zelenskiy'in görevden alınma kararı konusunda Washington'a bilgi verdiğini ve ‘ABD'nin bu soruna karışmayacağı’ yönünde yanıt alarak herhangi bir muhalefetle karşılaşmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevden-alindi-1080551450.html
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vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, abd
vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, abd
Batı basını: Zalujnıy, ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındı
Politico, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındığını öne sürdü.
Politico gazetesinde yer alan makalede, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alınmasının nedeninin yaz aylarında Rus ordusuna karşı başlatılan ve başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna karşı saldırısında ABD’li danışmanların tavsiyelerine uymayı reddetmesi olduğu belirtildi.
Zalujnıy'ın karşı saldırıyı Pentagon'un tavsiyelerini dikkate almadan gerçekleştirdiği iddia edilen makalede, “Zalujnıy ile Pentagon arasında saldırının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda ciddi sürtüşmeler yaşandı” denilerek, ABD’li askeri bir kaynağın şu ifadelerine yer verildi:
Pentagon, Ukrayna birliklerinin Amerikalı kurmay subayların mümkün olduğunu düşündüğü yönde büyük bir saldırı yapması konusunda ısrar etti. Bunun yerine Kiev, Rusların farklı noktalara takviye göndermesinin zor olacağı hesabıyla aynı anda birkaç cephede saldırı başlattı. Haftalarca süren tartışmalardan sonra, Ukraynalıların ABD'den gelen tavsiyeleri dinlemek istemedikleri açıkça ortaya çıktı; Amerikan ordusunun kendilerine tavsiye anlamında hiçbir şey sunamayacağına karar verdiler.
Zalujnıy'ın The Economist'te yayımlanan ve generalin ‘Rusya ile savaşın çıkmaza girdiğini’ ifade ettiği makalesi hatırlatılarak, "Bu, Zelenskiy ve danışmanlarının sert tepkisine neden oldu ve Ukrayna Devlet Başkanını, ortaklarını bunun bir ‘çıkmaz’ olmadığına ikna etme çabasına zorladı” ifadelerine yer verildi.
Zelenskiy ile Zalujnıy arasındaki gerginliğin ayrıca, ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini onaylama konusunda karşı karşıya kaldığı sorunları daha da karmaşık hale getirdiği vurgulandı.
Makalede, Zelenskiy'in görevden alınma kararı konusunda Washington'a bilgi verdiğini ve ‘ABD'nin bu soruna karışmayacağı’ yönünde yanıt alarak herhangi bir muhalefetle karşılaşmadığı kaydedildi.