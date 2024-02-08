https://sputniknews.com.tr/20240208/bati-basini-zalujniy-abd-ile-yasadigi-anlasmazliklar-nedeniyle-gorevden-alindi-1080556010.html

Batı basını: Zalujnıy, ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındı

Batı basını: Zalujnıy, ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındı

Politico, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındığını öne sürdü. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T22:28+0300

2024-02-08T22:28+0300

2024-02-08T22:28+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

valeriy zalujnıy

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

abd

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Politico gazetesinde yer alan makalede, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın görevden alınmasının nedeninin yaz aylarında Rus ordusuna karşı başlatılan ve başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna karşı saldırısında ABD’li danışmanların tavsiyelerine uymayı reddetmesi olduğu belirtildi.Zalujnıy'ın karşı saldırıyı Pentagon'un tavsiyelerini dikkate almadan gerçekleştirdiği iddia edilen makalede, “Zalujnıy ile Pentagon arasında saldırının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda ciddi sürtüşmeler yaşandı” denilerek, ABD’li askeri bir kaynağın şu ifadelerine yer verildi:Zalujnıy'ın The Economist'te yayımlanan ve generalin ‘Rusya ile savaşın çıkmaza girdiğini’ ifade ettiği makalesi hatırlatılarak, "Bu, Zelenskiy ve danışmanlarının sert tepkisine neden oldu ve Ukrayna Devlet Başkanını, ortaklarını bunun bir ‘çıkmaz’ olmadığına ikna etme çabasına zorladı” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy ile Zalujnıy arasındaki gerginliğin ayrıca, ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini onaylama konusunda karşı karşıya kaldığı sorunları daha da karmaşık hale getirdiği vurgulandı.Makalede, Zelenskiy'in görevden alınma kararı konusunda Washington'a bilgi verdiğini ve ‘ABD'nin bu soruna karışmayacağı’ yönünde yanıt alarak herhangi bir muhalefetle karşılaşmadığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240208/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-gorevden-alindi-1080551450.html

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vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, abd