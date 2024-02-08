https://sputniknews.com.tr/20240208/bati-basini-abdli-yetkililer-rus-il-76-nakliye-ucaginin-patriot-fuzesi-ile-vuruldugunu-kabul-etti-1080551824.html

Batı basını: ABD’li yetkililer Rus İl-76 nakliye uçağının Patriot füzesi ile vurulduğunu kabul etti

Batı basını: ABD’li yetkililer Rus İl-76 nakliye uçağının Patriot füzesi ile vurulduğunu kabul etti

NYT, ABD’li yetkililerin Rus İl-76 nakliye uçağının Patriot füzesi ile vurulduğunu kabul ettiklerini öne sürdü. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T20:07+0300

2024-02-08T20:07+0300

2024-02-08T20:07+0300

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The New York Times gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus İl-76 uçağı Patriot füzesi tarafından vuruldu.Haberde, “ABD'li yetkililer uçağı tam olarak neyin düşürdüğü konusunda kamuoyuna açık bir yorumda bulunmadı, ancak isimlerinin açıklanmaması koşuluyla özel sohbette, Patriot füzesinin kullanıldığı yönündeki haberlerin doğru olduğunu söylediler” ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, ABD'li yetkililerin uçakta bulunanların kimlik bilgilerini doğrulamadıkları, ancak bazılarının Ukraynalı esir askerler olduğunun muhtemel olduğunu belirttikleri bilgisine yer verildi.Gazetenin kaynakları, İl-76 uçağının vurulmasında kullanılan Patriot sisteminin bir Avrupa ülkesi tarafından sağlandığı bilgisini de paylaştı.24 Ocak’ta, takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 nakliye uçağı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi üzerinde düşürülmüştü. Uçakta bulunan 74 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240208/rusyada-ukrayna-ordusunun-vurdugu-il-76-ucagi-pilotlarinin-cenaze-toreni-basladi-1080536506.html

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