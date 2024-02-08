https://sputniknews.com.tr/20240208/bati-basini-ab-rusyadan-55-sirket-ve-60tan-fazla-kisiye-yaptirim-uygulamak-istiyor-1080547092.html
Batı basını: AB, Rusya’dan 55 şirket ve 60’tan fazla kişiye yaptırım uygulamak istiyor
Batı basını: AB, Rusya’dan 55 şirket ve 60’tan fazla kişiye yaptırım uygulamak istiyor
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırım paketi kapsamında 55 şirket ve 60’tan fazla kişiye yaptırım uygulanmasını önerdiği bildirildi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T17:51+0300
2024-02-08T17:51+0300
2024-02-08T17:51+0300
dünya
avrupa birliği
rusya karşıtı yaptırımlar
kuzey kore
tula
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in eline geçen belgelere dayandırdığı habere göre, AB, Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırım paketi kapsamında 55 şirket ve 60’tan fazla kişiye yaptırım uygulanmasını önerdi.“AB, yeni (Rusya karşıtı) önlem paketi çerçevesinde yaklaşık 55 şirket ve 60’tan fazla gerçek kişiye yaptırım uygulanmasını önerdi” denilen haberde, AB’nin yeni yaptırımlarının silah üretimi ve Rus savunma şirketleri tarafından kullanılan kilit teknolojilerin ve elektronik ürünlerin tedariki ile ilişkili olan kişi ve kuruluşları etkileyeceği ifade edildi.Bloomberg ayrıca AB’nin kısıtlayıcı önlemlerinin Kuzey Kore’den Rusya’ya mühimmat taşınması için nakliye hizmetleri ve lojistik sağladığı iddia edilen nakliye şirketlerini de etkileyebileceğini ileri sürdü.Haberde, AB’nin Rusya’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımların Tula Valisi Aleksey Dyumin’i de kapsayabileceği ifade edildi.Daha önce AB’den üst düzey bir kaynak, Rusya karşıtı yaptırımların 13'üncü paketi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü bildirmiş, yeni kısıtlamaların AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in talimatı ile 24 Şubat’a kadar kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240203/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rusya-karsiti-yaptirim-politikasi-basarisiz-oldu-1080355682.html
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avrupa birliği, rusya karşıtı yaptırımlar, kuzey kore, tula, aleksey dyumin
avrupa birliği, rusya karşıtı yaptırımlar, kuzey kore, tula, aleksey dyumin
Batı basını: AB, Rusya’dan 55 şirket ve 60’tan fazla kişiye yaptırım uygulamak istiyor
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırım paketi kapsamında 55 şirket ve 60’tan fazla kişiye yaptırım uygulanmasını önerdiği bildirildi.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in eline geçen belgelere dayandırdığı habere göre, AB, Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırım paketi kapsamında 55 şirket ve 60’tan fazla kişiye yaptırım uygulanmasını önerdi.
“AB, yeni (Rusya karşıtı) önlem paketi çerçevesinde yaklaşık 55 şirket ve 60’tan fazla gerçek kişiye yaptırım uygulanmasını önerdi” denilen haberde, AB’nin yeni yaptırımlarının silah üretimi ve Rus savunma şirketleri tarafından kullanılan kilit teknolojilerin ve elektronik ürünlerin tedariki ile ilişkili olan kişi ve kuruluşları etkileyeceği ifade edildi.
Bloomberg ayrıca AB’nin kısıtlayıcı önlemlerinin Kuzey Kore’den Rusya’ya mühimmat taşınması için nakliye hizmetleri ve lojistik sağladığı iddia edilen nakliye şirketlerini de etkileyebileceğini ileri sürdü.
Haberde, AB’nin Rusya’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımların Tula Valisi Aleksey Dyumin’i de kapsayabileceği ifade edildi.
Daha önce AB’den üst düzey bir kaynak, Rusya karşıtı yaptırımların 13'üncü paketi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü bildirmiş, yeni kısıtlamaların AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in talimatı ile 24 Şubat’a kadar kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.