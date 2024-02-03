https://sputniknews.com.tr/20240203/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rusya-karsiti-yaptirim-politikasi-basarisiz-oldu-1080355682.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya karşıtı yaptırım politikası başarısız oldu

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya karşıtı yaptırım politikası başarısız oldu

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, AB'nin zaten başarısız olan yaptırım politikası karşısında yeni Rus karşıtı yaptırımlar paketinin... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T21:59+0300

2024-02-03T21:59+0300

2024-02-03T21:59+0300

dünya

macaristan

peter szijjarto

ab

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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'deki resmi olmayan toplantısının ardından konuşan Peter Szijjarto, AB ülkelerinin Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasının yıldönümünde kabul etmeyi planladıkları 13. yaptırım paketini “Evet, bu paketi kabul ettik” diyebilmek için onaylayacaklarını ifade etti.Szijjarto, “Kanımca bu çaba, zaten başarısız olan yaptırım politikasını daha da anlamsız hale getiriyor çünkü açıkça bir ‘gösteri’ paketi oluşturmak istiyorlar. Yaptırım politikasının tamamen başarısız olduğunu ve AB'ye kesinlikle gerekli olandan daha uçarı bir gözle bakmamaları gerektiğini görmelerinin zamanının geldiğini düşünüyorum” dedi.Macar bakan ayrıca, yaptırım listelerinde yer almayan bu tür kuruluşları, sektörleri veya kişileri bulmak için herkesin çok ciddi çaba sarf etmesi gerekeceğini vurguladı.

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