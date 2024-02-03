https://sputniknews.com.tr/20240203/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rusya-karsiti-yaptirim-politikasi-basarisiz-oldu-1080355682.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya karşıtı yaptırım politikası başarısız oldu
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya karşıtı yaptırım politikası başarısız oldu
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, AB'nin zaten başarısız olan yaptırım politikası karşısında yeni Rus karşıtı yaptırımlar paketinin... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T21:59+0300
2024-02-03T21:59+0300
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Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'deki resmi olmayan toplantısının ardından konuşan Peter Szijjarto, AB ülkelerinin Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasının yıldönümünde kabul etmeyi planladıkları 13. yaptırım paketini “Evet, bu paketi kabul ettik” diyebilmek için onaylayacaklarını ifade etti.Szijjarto, “Kanımca bu çaba, zaten başarısız olan yaptırım politikasını daha da anlamsız hale getiriyor çünkü açıkça bir ‘gösteri’ paketi oluşturmak istiyorlar. Yaptırım politikasının tamamen başarısız olduğunu ve AB'ye kesinlikle gerekli olandan daha uçarı bir gözle bakmamaları gerektiğini görmelerinin zamanının geldiğini düşünüyorum” dedi.Macar bakan ayrıca, yaptırım listelerinde yer almayan bu tür kuruluşları, sektörleri veya kişileri bulmak için herkesin çok ciddi çaba sarf etmesi gerekeceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240202/macaristan-basbakani-orban-bruksel-avrupanin-degil-abdnin-cikarlari-dogrultusunda-hareket-ediyor-1080305871.html
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macaristan, peter szijjarto, ab
macaristan, peter szijjarto, ab
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya karşıtı yaptırım politikası başarısız oldu
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, AB'nin zaten başarısız olan yaptırım politikası karşısında yeni Rus karşıtı yaptırımlar paketinin anlamsız olacağını, 13. paketin sadece ‘gösteri niteliğinde’ olacağını, çünkü yaptırım listelerine dahil edilmeyen neredeyse hiç Rus kuruluşu, endüstrisi ve insanı kalmadığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'deki resmi olmayan toplantısının ardından konuşan Peter Szijjarto, AB ülkelerinin Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasının yıldönümünde kabul etmeyi planladıkları 13. yaptırım paketini “Evet, bu paketi kabul ettik” diyebilmek için onaylayacaklarını ifade etti.
Szijjarto, “Kanımca bu çaba, zaten başarısız olan yaptırım politikasını daha da anlamsız hale getiriyor çünkü açıkça bir ‘gösteri’ paketi oluşturmak istiyorlar. Yaptırım politikasının tamamen başarısız olduğunu ve AB'ye kesinlikle gerekli olandan daha uçarı bir gözle bakmamaları gerektiğini görmelerinin zamanının geldiğini düşünüyorum” dedi.
Macar bakan ayrıca, yaptırım listelerinde yer almayan bu tür kuruluşları, sektörleri veya kişileri bulmak için herkesin çok ciddi çaba sarf etmesi gerekeceğini vurguladı.