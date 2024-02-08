https://sputniknews.com.tr/20240208/arka-kapiyi-acti-42-milyon-lira-ile-ucaktan-atladi-1080536654.html

Arka kapıyı açtı, 42 milyon lira ile uçaktan atlayıp izini kaybettirdi: 'FBI bile bulamadı'

Arka kapıyı açtı, 42 milyon lira ile uçaktan atlayıp izini kaybettirdi: 'FBI bile bulamadı'

Her şey şık giyimli, güneş gözlüğü takan bir adamın uçakta kabin görevlisini yanına çağırmasıyla başladı. Adamın kendisine uzattığı kağıda yazılı notu alan... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T13:49+0300

2024-02-08T13:49+0300

2024-02-08T13:50+0300

yaşam

uçak

dolar

korsan

boeing

fidye

pilot

paraşüt

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Takvimler 24 Kasım 1971'i gösterdiğinde ABD merkezli havayolu şirketi Northwest Orient Airlines'ın 305 sefer sayılı uçuşunu yapacak olan Boeing 727, Portland-Seattle seferi için sorunsuz şekilde havalandı.Her şey şık giyimli, güneş gözlüğü takan bir adamın kabin görevlisi Florence Schaffner’ı yanına çağırmasıyla başladı. Gizemli yolcunun yanına giden Florence, adamın kendisine bir not uzatmasını ilk etapta anlamlandıramadı. Gizemli yolcunun uzattığı notta bir telefon numarası olduğunu ve yolcunun kendisiyle konuşmak istediğini düşündüğü için notu açmadı. Kendisine notu uzatan adamın uyarısından sonra notu açıp bakan Florence, ilk başta kendisine kötü bir şaka yapıldığını düşündü.Günümüzde 42 milyon lira yapıyorGizemli yolcunun uzattığı notta, “Hanımefendi, evrak çantamda bir bomba var ve yanıma oturmanızı istiyorum. Uçağı kaçırdım ve 20 dolarlık banknotlar halinde 200 bin dolar (günümüzde yaklaşık 1 buçuk milyon dolar - yaklaşık 42 milyon lira) istiyorum” yazıyordu. Notu kendisiyle birlikte görev yapan Tina’ya gösteren Florence, adama dönerek bunun komik olmadığını söyledi.Adamın cevabı ise bir diğer kabin görevlisi olan Tina’yı yanına oturtup sadece çantayı göstermek oldu. Çantanın içinde kablolar ve pillerle kaplı bombayı andıran bir mekanizma vardı.Fidye ve 4 paraşüt istediUçakta bir hava korsanı olduğunu öğrenen pilotlar, hızlıca resmi yetkililer ve şirket sahipleriyle temasa geçti. Havayolu yöneticileri mürettebattan Cooper’ın isteklerinin kabul edilmesini istedi. Adamın bombayı patlatmasından endişe ediyorlardı.Bu sırada kabin görevlileri, yolcuları olup bitenlerin dışında tutmaya çalışarak uçak içinde bir kaos yaşanmasına engel olmaya çalışıyordu. Cooper’ın fidye olarak istenen para ve 4 paraşüt hazırlanırken Boeing 727 havada tur atmaya başladı.Cooper’ın isteklerinin hazır hale gelmesinden sonra Boeing 727 Seattle'a iniş yaptı. Kabin görevlilerinden birisi olan Tina, Cooper’ın isteğiyle parayı ve paraşütleri almak için uçağın dışında bekleyen görevlilerin yanına gitti. Pilotlara kalkış için hazırlanmalarını söyledi.Bir pilot gibi her şeyi ayarlayarak paraşütle atladıUçakta kalan mürettebat, Cooper’ın bir sonraki isteğinin ne olacağını merak ederken kabin görevlisi Tina, Cooper’a nereye gideceklerini sordu. Hava korsanının kabin görevlisine verdiği cevap ‘Hoş bir yer’ oldu. Cooper, pilotlardan Mexico City’e doğru uçmalarını istedi. Ancak uçuş sırasında pilotların uymasını istediği bazı şartlar vardı. Pilotlara hangi irtifada ne kadar hızda gitmelerini söyleyen Cooper, uçağın arka kanatlarının arkasında bulunan kapının da açık bırakılmasını istemiş olsa da pilotlar uçuş emniyetine aykırı olacağı sebebiyle bu duruma itiraz etti. Cooper, kapıyı uçuş sırasında Tina’nın yardımıyla açtı.Paraların bir kısmı gömülü halde bulundu: asla yakalanmadı1980 yılında ailesiyle birlikte kamp yapan bir çocuk, Cooper’ın atladığı bölge yakınlarında bulunan Columbia Nehri kıyısında gömülü 5 bin 800 dolar buldu. Banknotların üzerindeki seri numaraların Cooper’a teslim edilen paralar ortaya çıktı. Bölgede yapılan aramalarda başka bir şey bulunamayınca aramalar sonlandırıldı. Uzun yıllar kadar devam eden soruşturma, 2016 yılında dosyanın kapatılmasıyla çözümsüz olarak kaldı. Ancak daha sonra basına konuşan bazı eski FBI görevlileri soruşturmanın gizli olarak yürütülmeye devam ettiğini iddia etti.Yaşanan olay basına yansıdığında gazeteciler hava korsanının adını yanlış anlayınca Dan Cooper olarak anılan hava korsanının adı D.B Cooper olarak anılmaya başladı ve bu durum ilerleyen yıllarda bir alışkanlık haline gelerek tüm olayın ‘D.B Cooper vakası’ olarak anılmasına sebep oldu.İsmi, uçağın arka kapısına verildi Olayın ardından öncelikle Boeing 727 tipi uçaklara yönelik uçak kaçırma eylemlerinde artış yaşandı. Yetkililer bu duruma önlem almak için uçağın arka tarafında bulunan kapıda bazı düzenlemeler yaptı ve kapının uçuş sırasında açılmasını imkansız hale getirdi. Düzenlemelerin ardından uçağın arkasındaki kapı 'Cooper Door' (Cooper Kapısı) olarak adlandırılmaya başlandı. Yine korsanlık vakalarının artış göstermesi sebebiyle havalimanlarında yolcuların bavullarının kontrol edilmesi uygulamasına geçildi.

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uçak, dolar, korsan, boeing, fidye, pilot, paraşüt