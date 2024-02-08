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Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay sonrası karar verildi: Nagihan diskalifiye oldu mu?
Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay sonrası karar verildi: Nagihan diskalifiye oldu mu?
Survivor'da Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında yaşanan olaylarından ardından Acun Ilıcalı sinirden 'çıldırmıştı'. Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
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Survivor son bölümde Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı "Nefise ve Nagihan'la ayrı ayrı konuştum. Nefise'nin Aleyna'ya karşı tehditvari agresif konuşmalarını da tasvip etmiyoruz. 'Böyle devam edeceksen yarışmaya devam edebilmen mümkün değil' dedik. Nefise söz verdi" dedi.Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?Sandalyeyi yere fırlatacak kadar sinirlenen Ilıcalı Nagihan için şu açıklamayı yaptı: Ilıcalı, Nagihan'a 5 ödülden yararlanmama cezası, Nefise'ye ise 2 ödül cezası verdiklerini duyurdu.
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Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay sonrası karar verildi: Nagihan diskalifiye oldu mu?

07:24 08.02.2024
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA
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Survivor'da Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında yaşanan olaylarından ardından Acun Ilıcalı sinirden 'çıldırmıştı'. Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'nin cezalarını açıkladı. Nagihan ise gözyaşlarına boğularak özür diledi. Peki Nagihan diskalifiye oldu mu? Survivor'da ne ceza verildi?
Survivor son bölümde Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı "Nefise ve Nagihan'la ayrı ayrı konuştum. Nefise'nin Aleyna'ya karşı tehditvari agresif konuşmalarını da tasvip etmiyoruz. 'Böyle devam edeceksen yarışmaya devam edebilmen mümkün değil' dedik. Nefise söz verdi" dedi.

Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?

Sandalyeyi yere fırlatacak kadar sinirlenen Ilıcalı Nagihan için şu açıklamayı yaptı:
"Nagihan'a 'Survivor'da limitin doldu. Bundan sonrası artık tek bir şartla olabilecek bir şey. Biz Nagihan problemi yaşamayacaksak agresifliğini görmeyeceksek sana son bir şans vereceğiz. En ufak bir negatif durum görürsek senin için Survivor bitecek' dedik."
Ilıcalı, Nagihan'a 5 ödülden yararlanmama cezası, Nefise'ye ise 2 ödül cezası verdiklerini duyurdu.
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