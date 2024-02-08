https://sputniknews.com.tr/20240208/acun-ilicali-sandalye-firlatti-acun-ilicali-sinirlendi-nagihan-karadere-diskalifiye-oldu-mu-1080524009.html
Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay sonrası karar verildi: Nagihan diskalifiye oldu mu?
Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay sonrası karar verildi: Nagihan diskalifiye oldu mu?
Survivor'da Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında yaşanan olaylarından ardından Acun Ilıcalı sinirden 'çıldırmıştı'. Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T07:24+0300
2024-02-08T07:24+0300
2024-02-08T07:24+0300
yaşam
survivor
nagihan karadere
acun ilıcalı
acun medya
sinir
sandalye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072215735_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_27f0f0b8a9243b218bd87a08d4be03bc.jpg
Survivor son bölümde Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı "Nefise ve Nagihan'la ayrı ayrı konuştum. Nefise'nin Aleyna'ya karşı tehditvari agresif konuşmalarını da tasvip etmiyoruz. 'Böyle devam edeceksen yarışmaya devam edebilmen mümkün değil' dedik. Nefise söz verdi" dedi.Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?Sandalyeyi yere fırlatacak kadar sinirlenen Ilıcalı Nagihan için şu açıklamayı yaptı: Ilıcalı, Nagihan'a 5 ödülden yararlanmama cezası, Nefise'ye ise 2 ödül cezası verdiklerini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240208/fenerbahce-macinda-canli-yayin-kazasi-spiker-ekranda-sigara-icti-1080523460.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072215735_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0d22a6d8b3a091de53bb6d1561babda2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
acun ılıcalı sinirlendi, acun ılıcalı sandalye, survivor son bölüm, survivor son bölüm izle 2024, survivor son bölüm 6 şubat, survivor 6 şubat, survivor 2024 izle, survivor nagihan, survivor nagihan kimdir, survivor nagihan kavga, survivor nagihan son dakika, survivor nagihan dikalifiye mi oldu, survivor nagihan adaadan ayrılıyor mu, survivor nagihan kovuldu mu
acun ılıcalı sinirlendi, acun ılıcalı sandalye, survivor son bölüm, survivor son bölüm izle 2024, survivor son bölüm 6 şubat, survivor 6 şubat, survivor 2024 izle, survivor nagihan, survivor nagihan kimdir, survivor nagihan kavga, survivor nagihan son dakika, survivor nagihan dikalifiye mi oldu, survivor nagihan adaadan ayrılıyor mu, survivor nagihan kovuldu mu
Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay sonrası karar verildi: Nagihan diskalifiye oldu mu?
Survivor'da Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında yaşanan olaylarından ardından Acun Ilıcalı sinirden 'çıldırmıştı'. Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı, Nagihan ve Nefise'nin cezalarını açıkladı. Nagihan ise gözyaşlarına boğularak özür diledi. Peki Nagihan diskalifiye oldu mu? Survivor'da ne ceza verildi?
Survivor son bölümde Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı "Nefise ve Nagihan'la ayrı ayrı konuştum. Nefise'nin Aleyna'ya karşı tehditvari agresif konuşmalarını da tasvip etmiyoruz. 'Böyle devam edeceksen yarışmaya devam edebilmen mümkün değil' dedik. Nefise söz verdi" dedi.
Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?
Sandalyeyi yere fırlatacak kadar sinirlenen Ilıcalı Nagihan için şu açıklamayı yaptı:
"Nagihan'a 'Survivor'da limitin doldu. Bundan sonrası artık tek bir şartla olabilecek bir şey. Biz Nagihan problemi yaşamayacaksak agresifliğini görmeyeceksek sana son bir şans vereceğiz. En ufak bir negatif durum görürsek senin için Survivor bitecek' dedik."
Ilıcalı, Nagihan'a 5 ödülden yararlanmama cezası, Nefise'ye ise 2 ödül cezası verdiklerini duyurdu.