https://sputniknews.com.tr/20240208/acun-ilicali-sandalye-firlatti-acun-ilicali-sinirlendi-nagihan-karadere-diskalifiye-oldu-mu-1080524009.html

Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay sonrası karar verildi: Nagihan diskalifiye oldu mu?

Acun Ilıcalı'yı 'çıldırtan' olay sonrası karar verildi: Nagihan diskalifiye oldu mu?

Survivor'da Nagihan, Aleyna ve Nefise arasında yaşanan olaylarından ardından Acun Ilıcalı sinirden 'çıldırmıştı'. Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T07:24+0300

2024-02-08T07:24+0300

2024-02-08T07:24+0300

yaşam

survivor

nagihan karadere

acun ilıcalı

acun medya

sinir

sandalye

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Survivor son bölümde Acun Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı "Nefise ve Nagihan'la ayrı ayrı konuştum. Nefise'nin Aleyna'ya karşı tehditvari agresif konuşmalarını da tasvip etmiyoruz. 'Böyle devam edeceksen yarışmaya devam edebilmen mümkün değil' dedik. Nefise söz verdi" dedi.Nagihan Karadere diskalifiye oldu mu?Sandalyeyi yere fırlatacak kadar sinirlenen Ilıcalı Nagihan için şu açıklamayı yaptı: Ilıcalı, Nagihan'a 5 ödülden yararlanmama cezası, Nefise'ye ise 2 ödül cezası verdiklerini duyurdu.

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