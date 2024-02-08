https://sputniknews.com.tr/20240208/abdnin-california-eyaletinde-dusen-askeri-helikopterdeki-5-piyadenin-oldugu-aciklandi-1080550604.html

ABD'nin California eyaletinde düşen askeri helikopterdeki 5 piyadenin öldüğü açıklandı

ABD'nin California eyaletinde düşen askeri helikopterdeki 5 piyadenin öldüğü açıklandı

ABD'nin California eyaletinde, havalandıktan sonra haber alınamayan askeri helikopterde bulunan 5 deniz piyadesinin öldüğü belirtildi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T19:22+0300

2024-02-08T19:22+0300

2024-02-08T19:22+0300

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ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, dağlık alana düştüğü belirtilen helikopterdeki 5 askerin hayatını kaybettiği doğrulandı.Açıklamada, "Askerlik hizmetinin doğasında olan riskleri anlasak da herhangi bir can kaybı her zaman zordur" ifadesi kullanılarak 5 askerin cesetlerine ulaşmak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Başkan Joe Biden da Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 5 deniz piyadesinin ailelerine taziyeler ileterek, helikopterin düşmesiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.Deniz Kuvvetlerinden dün yapılan açıklamada, içinde 5 deniz piyadesi ile Las Vegas yakınındaki Creech Hava Kuvvetleri üssünden havalanan CH-53E Süper Stallion tipi helikopterin, önceki gece varması gereken Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonuna ulaşmadığı belirtilmişti.ABD'nin California eyaletinde, içinde 5 deniz piyadesi ile havalanan askeri helikopterden haber alınamadığı belirtilmişti. ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, California arama kurtarma ekiplerinin, içinde 5 denizcinin bulunduğu kayıp helikopteri aradığı bildirilmişti.Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, daha sonra helikopterin San Diego şehir merkezinin yaklaşık 56 kilometre doğusundaki dağlık bir bölgeye düştüğünün tespit edildiği açıklanmıştı.

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ch-53e, abd, helikopter, askeri helikopter, abd deniz kuvvetleri, joe biden