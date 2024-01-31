https://sputniknews.com.tr/20240131/guney-korede-abdye-ait-f-16-savas-ucagi-dustu-1080214811.html
Güney Kore’de ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü
Güney Kore’de ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü
ABD Hava Kuvvetleri, Güney Kore açıklarında ABD ordusuna ait bir F-16 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T08:45+0300
2024-01-31T08:45+0300
2024-01-31T08:45+0300
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ABD Hava Kuvvetleri’nin açıklamasında, “8. Hava Alayı’na bağlı F-16 Fighting Falcon savaş uçağı bugün uçuş sırasında kaza geçirdi ve düştü” ifadesi kullanıldı.Pilotun paraşütle atlayarak hayatta kaldığı ifade edilirken, kazadan sağ kurtulan pilot, olaydan yaklaşık bir saat sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.Güney Kore medyası, olayın Güney Kore'nin güneybatısındaki liman şehri Gunsan şehri yakınında yerel saatle 8.40’ta (TSİ 02.40) meydana geldiğini bildirdi. Uçağın denize düştüğü belirtildi.11 Aralık 2023 tarihinde Güney Kore açıklarında bir ABD F-16 uçağının daha düştüğü bildirilmişti.Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Güney Kore’de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/abd-f-16-savas-ucagi-saridenizde-dustu-1078305011.html
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abd, abd ordusu, f-16, güney kore, abd hava kuvvetleri
abd, abd ordusu, f-16, güney kore, abd hava kuvvetleri
Güney Kore’de ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü
ABD Hava Kuvvetleri, Güney Kore açıklarında ABD ordusuna ait bir F-16 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
ABD Hava Kuvvetleri’nin açıklamasında, “8. Hava Alayı’na bağlı F-16 Fighting Falcon savaş uçağı bugün uçuş sırasında kaza geçirdi ve düştü” ifadesi kullanıldı.
Pilotun paraşütle atlayarak hayatta kaldığı ifade edilirken, kazadan sağ kurtulan pilot, olaydan yaklaşık bir saat sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Güney Kore medyası, olayın Güney Kore'nin güneybatısındaki liman şehri Gunsan şehri yakınında yerel saatle 8.40’ta (TSİ 02.40) meydana geldiğini bildirdi. Uçağın denize düştüğü belirtildi.
11 Aralık 2023 tarihinde Güney Kore açıklarında bir ABD F-16 uçağının daha düştüğü bildirilmişti.
Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Güney Kore’de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştüğü öğrenildi.