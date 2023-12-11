https://sputniknews.com.tr/20231211/abd-f-16-savas-ucagi-saridenizde-dustu-1078305011.html

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Sarıdeniz’de düştü

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Sarıdeniz’de düştü

ABD’ye ait F-16 tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Sarı Deniz'de düştü. Uçak düşmeden atlayan pilot, sağ olarak kurtuldu. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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güney kore

dünya

f-16

kore yarımadası

seul

abd

sarıdeniz

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ABD’ye ait bir savaş uçağı daha bugün Çin anakarası ile Kore Yarımadası arasında yer alan Sarı Deniz’de düştü.Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Güney Kore’de konuşlu ABD kuvvetlerine ait F-16 tipi savaş uçağının başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Kuvvetleri Üssü'nden eğitim uçuşu için havalanmasının ardından düştüğü öğrenildi.Uçak düşmeden atlayan pilot Güney Kore sahil güvenliği tarafından sağ olarak kurtarıldı.F-16’nın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.ABD Hava Kuvvetleri, Japonya'da geçtiğimiz ay yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti. Osprey tipi askeri uçak, 29 Kasım’da Yakushima Adası açıklarında denize düşmüş, uçaktaki 8 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise ABD ordusu, tüm Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını askıya almıştı.

güney kore

kore yarımadası

seul

sarıdeniz

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güney kore, f-16, kore yarımadası, seul, abd, sarıdeniz