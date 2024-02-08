https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-askerlerine-yonelik-saldirilara-karsilik-olarak-oldurdugunu-duyurdu-1080522853.html
ABD, askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak Haşdi Şabi'nin komutanı öldürdüğünü duyurdu
ABD, askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak Haşdi Şabi'nin komutanı öldürdüğünü duyurdu
ABD ordusu, bölgedeki askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak, Irak’ta Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanı öldürdüğünü duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T00:49+0300
2024-02-08T00:49+0300
2024-02-08T01:14+0300
dünya
abd
centcom
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
hizbullah
irak
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ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedildi.Saldırıda sivil zayiat veya kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin askerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceği bildirildi.Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) adıyla bilinen İran destekli grup, çatı yapı durumundaki Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/irakin-baskenti-bagdatta-patlama-hasdi-sabinin-komutani-olduruldu-1080521020.html
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abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), hizbullah, irak
abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), hizbullah, irak
ABD, askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak Haşdi Şabi'nin komutanı öldürdüğünü duyurdu
00:49 08.02.2024 (güncellendi: 01:14 08.02.2024)
ABD ordusu, bölgedeki askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak, Irak’ta Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanı öldürdüğünü duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedildi.
Saldırıda sivil zayiat veya kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin askerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceği bildirildi.
Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.
Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) adıyla bilinen İran destekli grup, çatı yapı durumundaki Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.