https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-askerlerine-yonelik-saldirilara-karsilik-olarak-oldurdugunu-duyurdu-1080522853.html

ABD, askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak Haşdi Şabi'nin komutanı öldürdüğünü duyurdu

ABD, askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak Haşdi Şabi'nin komutanı öldürdüğünü duyurdu

ABD ordusu, bölgedeki askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak, Irak’ta Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanı öldürdüğünü duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T00:49+0300

2024-02-08T00:49+0300

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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

hizbullah

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ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedildi.Saldırıda sivil zayiat veya kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin askerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceği bildirildi.Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) adıyla bilinen İran destekli grup, çatı yapı durumundaki Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240207/irakin-baskenti-bagdatta-patlama-hasdi-sabinin-komutani-olduruldu-1080521020.html

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abd, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), hizbullah, irak