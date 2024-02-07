https://sputniknews.com.tr/20240207/vali-acikladi-okullar-ucuncu-kez-tatil-edildi-1080517175.html

Vali açıkladı: Okullar üçüncü kez tatil edildi

Vali açıkladı: Okullar üçüncü kez tatil edildi

Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 8 Şubat Perşembe günü tatil edildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T20:48+0300

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ardahan

türkiye

okul

tatil

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Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 8 Şubat Perşembe tatil edildi.Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan kent merkezi ile merkeze bağlı köyler için 3'üncü kez tatil kararı alındı.Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.Kararın il merkezi ve merkeze bağlı köyler için alındığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240207/55-yilin-kar-rekoru-kirildi-kar-kalinligi-96-santimetre-olculdu-1080506918.html

ardahan

türkiye

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ardahan, okul, tatil