https://sputniknews.com.tr/20240207/vali-acikladi-okullar-ucuncu-kez-tatil-edildi-1080517175.html
Vali açıkladı: Okullar üçüncü kez tatil edildi
Vali açıkladı: Okullar üçüncü kez tatil edildi
Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 8 Şubat Perşembe günü tatil edildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T20:48+0300
2024-02-07T20:48+0300
2024-02-07T20:48+0300
ardahan
türkiye
okul
tatil
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Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 8 Şubat Perşembe tatil edildi.Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan kent merkezi ile merkeze bağlı köyler için 3'üncü kez tatil kararı alındı.Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.Kararın il merkezi ve merkeze bağlı köyler için alındığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240207/55-yilin-kar-rekoru-kirildi-kar-kalinligi-96-santimetre-olculdu-1080506918.html
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ardahan, okul, tatil
Vali açıkladı: Okullar üçüncü kez tatil edildi
Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 8 Şubat Perşembe günü tatil edildi.
Ardahan'da yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 8 Şubat Perşembe tatil edildi.
Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan kent merkezi ile merkeze bağlı köyler için 3'üncü kez tatil kararı alındı.
Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.
Kararın il merkezi ve merkeze bağlı köyler için alındığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:
"Değerli Ardahanlı hemşerilerim 5 ilçemizde belediye ekiplerinin ilçe içi yolları açması sebebiyle yarın eğitime engel bir durum yoktur. İl merkezindeki yollarımızda kar engeli devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı aldık."