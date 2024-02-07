https://sputniknews.com.tr/20240207/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-abye-daha-fazla-muhimmat-istiyoruz-1080521393.html

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan AB’ye: 'Daha fazla mühimmat istiyoruz'

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’dan AB’ye: 'Daha fazla mühimmat istiyoruz'

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’e Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı yaptığını ifade etti. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T23:20+0300

2024-02-07T23:20+0300

2024-02-07T23:20+0300

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ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

rustem umerov

josep borrell

avrupa birliği

mühimmat

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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov Facebook’tan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev’de yaptığı görüşme sırasında, Ukrayna ordusuna mühimmat tedarikinin önemli ölçüde artırılması gerektiğini ilettiğini belirtti.Umerov, “Görüşme sırasında, ortaklarımızın mühimmat tedariğinin önemli ölçüde artırılması gerektiğine dikkat çektim. Avrupalı ​​savunma şirketlerinin özellikle Ukrayna'da ortak girişimler ve üretime yönelik yatırımlar yapmaları konusunda işbirliği teklif ettim. Ayrıca savunma alımları başta olmak üzere bakanlıkta uygulamaya koyduğumuz reformlardan da bahsettim” ifadelerini kullandı.Bloomberg daha önce Umerov'un AB'li mevkidaşlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki kritik mühimmat eksikliğini anlattığı ve Rus birliklerinin her gün üç kat daha fazla mühimmat kullandığını belirttiği bir mektup gönderdiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240207/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynaya-50-milyar-euro-tahsisi-subat-ayi-sonuna-kadar-onaylanacak-1080510894.html

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