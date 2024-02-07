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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-zalujniyin-istifasinin-ciddi-sonuclari-olmaz-1080485983.html
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Zalujniy'in istifasının ‘ciddi sonuçları’ olmaz
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Zalujniy'in istifasının ‘ciddi sonuçları’ olmaz
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını ifade... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-07T00:00+0300
ukrayna krizi
aleksey danilov
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
valeriy zalujniy
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını belirterek, Ukraynalılara komuta kademesindeki değişikliklerin sonuçlarını bekleme çağrısı yaptı.Televizyon kanallarından ortak yayınlanan bağış programında konuşan Danilov, “Hiçbir şey ebedi değildir. Ebedi bir başkan yoktur, ebedi bir silahlı kuvvetler komutanı yoktur, ebedi bir parlamento başkanı yoktur. Hayat devam ediyor, üç-beş kişinin görevinin değişmesi feci sonuçlar doğurmaz. Sonuçları ne olur izleyelim, analiz edelim” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce Genelkurmay Başkanı Valery Zalujnıy'yi görevinden alacağını doğrulamıştı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Yevgeniy Şevçenko, Zalujniy'nin İngiltere Büyükelçiliği görevini kabul ettiğini öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ukraynali-emekli-general-yalta-sahilinde-kahve-icme-hayali-zelenskiyin-sorunu-1080485454.html
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aleksey danilov, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujniy, vladimir zelenskiy
aleksey danilov, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujniy, vladimir zelenskiy

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Zalujniy'in istifasının ‘ciddi sonuçları’ olmaz

00:00 07.02.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY Aleksey Danilov
 Aleksey Danilov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını ifade etti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını belirterek, Ukraynalılara komuta kademesindeki değişikliklerin sonuçlarını bekleme çağrısı yaptı.
Televizyon kanallarından ortak yayınlanan bağış programında konuşan Danilov, “Hiçbir şey ebedi değildir. Ebedi bir başkan yoktur, ebedi bir silahlı kuvvetler komutanı yoktur, ebedi bir parlamento başkanı yoktur. Hayat devam ediyor, üç-beş kişinin görevinin değişmesi feci sonuçlar doğurmaz. Sonuçları ne olur izleyelim, analiz edelim” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce Genelkurmay Başkanı Valery Zalujnıy'yi görevinden alacağını doğrulamıştı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Yevgeniy Şevçenko, Zalujniy'nin İngiltere Büyükelçiliği görevini kabul ettiğini öne sürmüştü.
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