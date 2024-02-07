https://sputniknews.com.tr/20240207/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-zalujniyin-istifasinin-ciddi-sonuclari-olmaz-1080485983.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Zalujniy'in istifasının ‘ciddi sonuçları’ olmaz

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Zalujniy'in istifasının ‘ciddi sonuçları’ olmaz

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını ifade... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

valeriy zalujniy

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını belirterek, Ukraynalılara komuta kademesindeki değişikliklerin sonuçlarını bekleme çağrısı yaptı.Televizyon kanallarından ortak yayınlanan bağış programında konuşan Danilov, “Hiçbir şey ebedi değildir. Ebedi bir başkan yoktur, ebedi bir silahlı kuvvetler komutanı yoktur, ebedi bir parlamento başkanı yoktur. Hayat devam ediyor, üç-beş kişinin görevinin değişmesi feci sonuçlar doğurmaz. Sonuçları ne olur izleyelim, analiz edelim” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce Genelkurmay Başkanı Valery Zalujnıy'yi görevinden alacağını doğrulamıştı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Yevgeniy Şevçenko, Zalujniy'nin İngiltere Büyükelçiliği görevini kabul ettiğini öne sürmüştü.

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