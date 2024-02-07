https://sputniknews.com.tr/20240207/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-danilov-zalujniyin-istifasinin-ciddi-sonuclari-olmaz-1080485983.html
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Zalujniy'in istifasının ‘ciddi sonuçları’ olmaz
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Zalujniy'in istifasının ‘ciddi sonuçları’ olmaz
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını ifade... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T00:00+0300
2024-02-07T00:00+0300
2024-02-07T00:00+0300
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valeriy zalujniy
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını belirterek, Ukraynalılara komuta kademesindeki değişikliklerin sonuçlarını bekleme çağrısı yaptı.Televizyon kanallarından ortak yayınlanan bağış programında konuşan Danilov, “Hiçbir şey ebedi değildir. Ebedi bir başkan yoktur, ebedi bir silahlı kuvvetler komutanı yoktur, ebedi bir parlamento başkanı yoktur. Hayat devam ediyor, üç-beş kişinin görevinin değişmesi feci sonuçlar doğurmaz. Sonuçları ne olur izleyelim, analiz edelim” dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce Genelkurmay Başkanı Valery Zalujnıy'yi görevinden alacağını doğrulamıştı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Yevgeniy Şevçenko, Zalujniy'nin İngiltere Büyükelçiliği görevini kabul ettiğini öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ukraynali-emekli-general-yalta-sahilinde-kahve-icme-hayali-zelenskiyin-sorunu-1080485454.html
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aleksey danilov, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujniy, vladimir zelenskiy
aleksey danilov, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujniy, vladimir zelenskiy
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov: Zalujniy'in istifasının ‘ciddi sonuçları’ olmaz
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını ifade etti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'in olası istifasının ‘korkunç’ sonuçları olmayacağını belirterek, Ukraynalılara komuta kademesindeki değişikliklerin sonuçlarını bekleme çağrısı yaptı.
Televizyon kanallarından ortak yayınlanan bağış programında konuşan Danilov, “Hiçbir şey ebedi değildir. Ebedi bir başkan yoktur, ebedi bir silahlı kuvvetler komutanı yoktur, ebedi bir parlamento başkanı yoktur. Hayat devam ediyor, üç-beş kişinin görevinin değişmesi feci sonuçlar doğurmaz. Sonuçları ne olur izleyelim, analiz edelim” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce Genelkurmay Başkanı Valery Zalujnıy'yi görevinden alacağını doğrulamıştı. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Yevgeniy Şevçenko, Zalujniy'nin İngiltere Büyükelçiliği görevini kabul ettiğini öne sürmüştü.