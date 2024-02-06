https://sputniknews.com.tr/20240206/ukraynali-emekli-general-yalta-sahilinde-kahve-icme-hayali-zelenskiyin-sorunu-1080485454.html

Ukraynalı emekli general: Yalta sahilinde kahve içme hayali Zelenskiy'in sorunu

Ukraynalı emekli general: Yalta sahilinde kahve içme hayali Zelenskiy'in sorunu

Ukraynalı emekli Tümgeneral Krivonos, Ukrayna ordusunun Devlet Başkanı Zelenskiy'ye Kırım'ın kontrolünü ele geçirme sözü vermediğini belirterek ‘Yalta... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T23:35+0300

2024-02-06T23:35+0300

2024-02-06T23:35+0300

ukrayna krizi

sergey krivonos

ukrayna

ukrayna ordusu

vladimir zelenskiy

yalta

kırım

valeriy zalujniy

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, News Factory adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna ordusunun Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye Kırım'ın kontrolünü ele geçirme sözü vermediğini, ‘Yalta sahilinde kahve içme hayalinin’ onun sorunu olduğunu söyledi.Krivonos, “Silahlı Kuvvetler bazı noktalarda Sayın Zelenskiy'in arzu ve hayallerini gerçekleştiremedi ama bunlar onun kendi kurduğu hayallerdi. Ordu, süper başarılı bir taarruzla Kırım'ın ele geçirileceği ve onun ‘Yalta sahilinde kahve içme hayalini’ gerçekleştireceği konusunda hiçbir şey vaat etmedi” dedi.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'in yerine başka bir komutanın getirilmesinin doğru bir karar olmayacağını belirten Krivonos, bunun Ukrayna ordusu ve bir bütün olarak ülkedeki durumu ciddi şekilde istikrarsızlaştıracağını kaydetti.Daha önce Zelenskiy, İtalyan Rai1 televizyonuna verdiği röportajda, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'yi görevden almayı düşündüğünü söylemişti.

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