https://sputniknews.com.tr/20240206/abdli-senator-ukraynaya-yardim-tasarisinin-gecme-sansi-yok-1080484933.html
ABD'li Senatör: Ukrayna'ya yardım tasarısının geçme şansı yok
ABD'li Senatör: Ukrayna'ya yardım tasarısının geçme şansı yok
Cumhuriyetçi Azınlık Lideri McConnell, Ukrayna'ya yardım tasarısının Kongre'DEN geçme şansının olmadığını vurguladı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T23:19+0300
2024-02-06T23:19+0300
2024-02-06T23:19+0300
ukrayna krizi
mitch mcconnell
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abd kongresi
ukrayna
ukrayna ordusu
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Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, sınır güvenliği ve Ukrayna'ya yardım da dahil olmak üzere acil ihtiyaçlar için ek fon sağlanmasına ilişkin bir tasarının Kongre'den geçmesi konusunda 'gerçekçi bir şans' görmediğini açıkladı.McConnell düzenlediği basın toplantısında "Bana ve üyelerimizin çoğuna öyle geliyor ki bu yasayı buradan geçirmek için gerçekçi bir şansımız yok" dedi.Tasarı, Ukrayna'ya yeniden yardım için 60 milyar dolar da dâhil olmak üzere 118 milyar dolarlık acil harcama öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/pentagon-ukraynaya-askeri-techizat-tedarik-etmeye-devam-ediyoruz-1080484809.html
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mitch mcconnell, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, abd, abd kongresi, ukrayna, ukrayna ordusu
mitch mcconnell, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, abd, abd kongresi, ukrayna, ukrayna ordusu
ABD'li Senatör: Ukrayna'ya yardım tasarısının geçme şansı yok
Cumhuriyetçi Azınlık Lideri McConnell, Ukrayna'ya yardım tasarısının Kongre'DEN geçme şansının olmadığını vurguladı.
Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, sınır güvenliği ve Ukrayna'ya yardım da dahil olmak üzere acil ihtiyaçlar için ek fon sağlanmasına ilişkin bir tasarının Kongre'den geçmesi konusunda 'gerçekçi bir şans' görmediğini açıkladı.
McConnell düzenlediği basın toplantısında "Bana ve üyelerimizin çoğuna öyle geliyor ki bu yasayı buradan geçirmek için gerçekçi bir şansımız yok" dedi.
Tasarı, Ukrayna'ya yeniden yardım için 60 milyar dolar da dâhil olmak üzere 118 milyar dolarlık acil harcama öngörüyor.