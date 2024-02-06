https://sputniknews.com.tr/20240206/abdli-senator-ukraynaya-yardim-tasarisinin-gecme-sansi-yok-1080484933.html

ABD'li Senatör: Ukrayna'ya yardım tasarısının geçme şansı yok

ABD'li Senatör: Ukrayna'ya yardım tasarısının geçme şansı yok

Cumhuriyetçi Azınlık Lideri McConnell, Ukrayna'ya yardım tasarısının Kongre'DEN geçme şansının olmadığını vurguladı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T23:19+0300

2024-02-06T23:19+0300

2024-02-06T23:19+0300

ukrayna krizi

mitch mcconnell

cumhuriyetçi

cumhuriyetçi parti

abd

abd kongresi

ukrayna

ukrayna ordusu

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Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, sınır güvenliği ve Ukrayna'ya yardım da dahil olmak üzere acil ihtiyaçlar için ek fon sağlanmasına ilişkin bir tasarının Kongre'den geçmesi konusunda 'gerçekçi bir şans' görmediğini açıkladı.McConnell düzenlediği basın toplantısında "Bana ve üyelerimizin çoğuna öyle geliyor ki bu yasayı buradan geçirmek için gerçekçi bir şansımız yok" dedi.Tasarı, Ukrayna'ya yeniden yardım için 60 milyar dolar da dâhil olmak üzere 118 milyar dolarlık acil harcama öngörüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240206/pentagon-ukraynaya-askeri-techizat-tedarik-etmeye-devam-ediyoruz-1080484809.html

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mitch mcconnell, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, abd, abd kongresi, ukrayna, ukrayna ordusu