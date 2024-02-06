https://sputniknews.com.tr/20240206/pentagon-ukraynaya-askeri-techizat-tedarik-etmeye-devam-ediyoruz-1080484809.html
Pentagon: Ukrayna'ya askeri teçhizat tedarik etmeye devam ediyoruz
Pentagon: Ukrayna'ya askeri teçhizat tedarik etmeye devam ediyoruz
Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Singh, ABD'nin Ukrayna'ya piyasadan askeri teçhizat tedarik etmeye devam ettiğini açıkladı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T23:13+0300
2024-02-06T23:13+0300
2024-02-06T23:13+0300
ukrayna krizi
sabrina singh
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
cephane
tedarik
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Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Ukrayna'ya USAI programı kapsamında piyasadan satın aldığı askeri teçhizatı tedarik etmeye devam ettiğini söyledi.Singh, "USAI kapsamında yürütülmeye devam eden bazı sözleşmeler var, uzun vadeli sözleşmeler. Tam liste önümde değil ama bazı sözleşmeler yıllara yayılmış durumda. Dolayısıyla evet, Ukrayna'ya bazı teslimatlar devam edecek" dedi.USAI, Kiev'in Pentagon depolarından askeri teçhizat aldığı PDA girişiminden farklı olarak, Ukrayna için piyasadan yeni silahların tedarik edilmesini içeren bir program olarak biliniyor.ABD'li yetkililer Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan fonların Aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını söylemiştiler.
https://sputniknews.com.tr/20240206/abd-disisleri-bakani-blinken-ortadogudaki-saldirilarimizi-durdurma-niyetinde-degiliz-1080482258.html
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sabrina singh, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, cephane, tedarik, askeri teçhizat
sabrina singh, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna ordusu, cephane, tedarik, askeri teçhizat
Pentagon: Ukrayna'ya askeri teçhizat tedarik etmeye devam ediyoruz
Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Singh, ABD'nin Ukrayna'ya piyasadan askeri teçhizat tedarik etmeye devam ettiğini açıkladı.
Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Ukrayna'ya USAI programı kapsamında piyasadan satın aldığı askeri teçhizatı tedarik etmeye devam ettiğini söyledi.
Singh, "USAI kapsamında yürütülmeye devam eden bazı sözleşmeler var, uzun vadeli sözleşmeler. Tam liste önümde değil ama bazı sözleşmeler yıllara yayılmış durumda. Dolayısıyla evet, Ukrayna'ya bazı teslimatlar devam edecek" dedi.
USAI, Kiev'in Pentagon depolarından askeri teçhizat aldığı PDA girişiminden farklı olarak, Ukrayna için piyasadan yeni silahların tedarik edilmesini içeren bir program olarak biliniyor.
ABD'li yetkililer Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan fonların Aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını söylemiştiler.