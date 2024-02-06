https://sputniknews.com.tr/20240206/pentagon-ukraynaya-askeri-techizat-tedarik-etmeye-devam-ediyoruz-1080484809.html

Pentagon: Ukrayna'ya askeri teçhizat tedarik etmeye devam ediyoruz

Pentagon: Ukrayna'ya askeri teçhizat tedarik etmeye devam ediyoruz

Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Singh, ABD'nin Ukrayna'ya piyasadan askeri teçhizat tedarik etmeye devam ettiğini açıkladı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T23:13+0300

2024-02-06T23:13+0300

2024-02-06T23:13+0300

ukrayna krizi

sabrina singh

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

cephane

tedarik

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Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Ukrayna'ya USAI programı kapsamında piyasadan satın aldığı askeri teçhizatı tedarik etmeye devam ettiğini söyledi.Singh, "USAI kapsamında yürütülmeye devam eden bazı sözleşmeler var, uzun vadeli sözleşmeler. Tam liste önümde değil ama bazı sözleşmeler yıllara yayılmış durumda. Dolayısıyla evet, Ukrayna'ya bazı teslimatlar devam edecek" dedi.USAI, Kiev'in Pentagon depolarından askeri teçhizat aldığı PDA girişiminden farklı olarak, Ukrayna için piyasadan yeni silahların tedarik edilmesini içeren bir program olarak biliniyor.ABD'li yetkililer Ukrayna'yı desteklemek için ayrılan fonların Aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını söylemiştiler.

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