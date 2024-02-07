https://sputniknews.com.tr/20240207/super-ligden-3-spor-kulubu-baskani-pfdkya-sevk-edildi-1080486336.html
Süper Lig'den 3 spor kulübü başkanı PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 3 spor kulübü başkanı PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T01:14+0300
2024-02-07T01:14+0300
2024-02-07T01:14+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı disipline verdi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'sportmenliğe aykırı hareketi', Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları', Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 'talimatlara aykırı hareketi' ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.Pendiksporlu futbolcu Halil Akbunar da kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/galatasaray-uefa-avrupa-ligi-kadrosunu-guncelledi-3-isim-listeden-cikarildi-3-isim-eklendi-1080481946.html
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)
Süper Lig'den 3 spor kulübü başkanı PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı disipline verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'sportmenliğe aykırı hareketi', Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları', Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 'talimatlara aykırı hareketi' ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
Pendiksporlu futbolcu Halil Akbunar da kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.