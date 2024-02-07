https://sputniknews.com.tr/20240207/super-ligden-3-spor-kulubu-baskani-pfdkya-sevk-edildi-1080486336.html

Süper Lig'den 3 spor kulübü başkanı PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 3 spor kulübü başkanı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T01:14+0300

2024-02-07T01:14+0300

2024-02-07T01:14+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

pfdk

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı disipline verdi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'sportmenliğe aykırı hareketi', Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları', Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 'talimatlara aykırı hareketi' ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.Pendiksporlu futbolcu Halil Akbunar da kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff)