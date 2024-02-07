https://sputniknews.com.tr/20240207/santa-maria-kilisesi-sorusturmasinin-detaylari-ortaya-cikti-telefondan-saldirinin-goruntuleri-cikti-1080512037.html

Santa Maria Kilisesi soruşturmasının detayları ortaya çıktı: Telefondan saldırının görüntüleri çıktı

Santa Maria Kilisesi soruşturmasının detayları ortaya çıktı: Telefondan saldırının görüntüleri çıktı

İstanbul merkezli IŞİD soruşturmasının detaylarına ulaşıldı. Savcılığın sevk yazısında, bir şüphelinin Santa Maria Kilisesi soruşturmasında tutuklanan zanlıyla... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T18:24+0300

2024-02-07T18:24+0300

2024-02-07T18:24+0300

işid

türkiye

santa maria kilisesi

soruşturma

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İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.Savcılığın sevk yazısında, şüpheliler hakkında alınan istihbari bilgiler ile tespitlere yer verildi.Şüpheli R.K'dan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, farklı kişilere ait pasaport fotoğrafları bulunduğu, kaçakçı olduğu değerlendirilen kişiyle görüşme yaptığı ve telefonunda kaçak yollarla Meksika ve Avrupa'ya gitme arayışında olduğuna dair mesajlaşmalar tespit edildiği aktarıldı.Yazıda, şüphelinin telefonunda, Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırı soruşturmasında tutuklanan şüpheli S.R'nin numarasının kayıtlı olduğu ve bu şüpheliyle çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.Şüpheli M.D'nin dijital materyallerinde ise çatışma bölgelerinden olduğu değerlendirilen, ellerinde uzun namlulu silah olan ve üniforma giyen kişilerin fotoğraflarının bulunduğu anlatılan yazıda ayrıca, sahte pasaport evrakı ile 'Çeçen İçkerya Cumhuriyeti' arması olarak bilinen simgenin, terör örgütü IŞİD'in sözde bayrağına uyarlandığı resmin yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.Yazıda şüphelilerden M.G. hakkında, IŞİD'in sözde Horasan Vilayeti yapılanmasının İstanbul Şer'i Kadısı ve İstanbul'daki medreselerinin sorumlusu olduğu değerlendirilen Şeyh Talha kod adlı Tacik uyruklu Mukhammad Sharıpov'un medresesinde sorumlu olarak görev yaptığına dair istihbari bilgi elde edildiği belirtildi.Telefondan saldırıya ait görüntüler çıktıŞüpheli M.G'nin cep telefonunun incelemesi sonucunda, Santa Maria Kilisesi'nin fotoğrafı, saldırı anına ait fotoğraf ve videolar, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin örgüte müzahir Amak Haber Ajansı tarafından yayınlanan görüntüleri, şüphelilerin kollukta çekilen görüntüleri, saldırıda kullanılan aracın PTS kayıtlarını içerir görüntüler ile İstanbul'da olduğu değerlendirilen ve tam olarak adresi tespit edilemeyen bina fotoğraflarının bulunduğu kaydedildi.Saldırının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.A'nın numarasının şüpheli M.G'de kayıtlı olduğu ve çok sayıda görüşme tespit edildiğine vurgu yapılan sevk yazısında, şüphelilerden M.D'nin cep telefonunda da saldırının faillerinin fotoğrafının bulunduğu tespitine yer verildi.Şüpheli A.H.A hakkındaki istihbari bilginin de yer aldığı sevk yazısında, şüphelinin Zeytinburnu'nda gıda ürünleri satışı yapılan iş yerinin sahibi olduğu, aynı zamanda bu adreste terör örgütüne ulaştırılmak üzere Türkiye'den Afganistan'a gönderilen paraların transferini gerçekleştirdiği aktarıldı.Hakimlik kararıŞüpheli F.M'nin hakimlikteki ifadesinde, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gittiğini ancak katılmadan önce İdlib'de "Şeydat" isimli grup tarafından yakalandığını söylediği öğrenildi.Grup tarafından 20 gün hapiste tutulduktan sonra serbest bırakıldığını belirten şüphelinin, bu gruba katılma davetini kabul etmediğini ve kaçak yollardan Türkiye'ye geldiğini anlattığı bilgisine ulaşıldı.Şüpheli F.M'nin ifadesinde, "IŞİD'ın Beşşar Esed ile savaştığı fikrine kapılmıştık, o nedenle gittik, öyle olmadığını gördük. Bu yüzden pişmanım. Savcılık ve emniyetteki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hatırladıkça bildiğim konularda devlete yardımcı olacağım. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." dediği öğrenildi.Hakimlik, tutuklanmasına karar verdiği bu şüpheliyle ilgili Suriye'de çeşitli örgütler tarafından yakalanıp sorgulandıktan sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geldiğine ilişkin etkin pişmanlık kapsamında ikrarlı anlatımları ile üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğunu kaydetti.Savcılığın ardından hakimliğe çıkarılan diğer şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, serbest bırakılmayı talep ettiği bilgisine ulaşıldı.Şüphelinin telefonunda Ebu Hanzala'nın fotoğrafları bulunduHakimlik kararında, şüpheli A.N.Q'dan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, çatışma bölgelerinde çekildiği değerlendirilen, ellerinde uzun namlulu silah olan ve üniforma giyen kişilerin fotoğrafları, çok sayıda farklı kişiye ait kimlik ve pasaport resimleri, IŞİD silahlı terör örgütünün ideolojisini içeren kitaplar ve Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk'un fotoğrafları olduğunun görüldüğü kaydedildi.Şüpheli A.H.A'yla ilgili değerlendirmelere de yer verilen kararda, Van üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren şüphelinin para transfer işi yaptığını kabul ettiği ve bu işlemi dükkanındaki uygulama üzerinden gerçekleştirdiğini söylediği aktarıldı.Hakimlik kararında, 10 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildiği kaydedildi.Ne olmuştu?Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalarda, IŞİD sözde Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 20 zanlının yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli ve Yalova'da operasyon düzenlendiği belirtilmişti.Açıklamada, Kocaeli ve Yalova'da birer adres ile İstanbul'da 8 ilçe olmak üzere toplam 23 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiği, 12 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.Operasyonun devamında 2 şüpheli ve 28 Ocak'taki Santa Maria Kilisesi saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 zanlının daha yakalandığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen toplam 15 şüpheli şahıstan 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış, 10'u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240203/santa-maria-kilisesi-saldirisiyla-ilgili-17-kisi-yakalandi-1080339276.html

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