https://sputniknews.com.tr/20240207/sahibinden-satilik-atli-kosk-actigi-dava-ile-sabanci-ailesinin-mirasina-ortak-oldu-1080491408.html

Sahibinden satılık Atlı Köşk: Açtığı dava ile Sabancı ailesinin mirasına ortak oldu

Sahibinden satılık Atlı Köşk: Açtığı dava ile Sabancı ailesinin mirasına ortak oldu

Açtığı davayla Sabancı ailesinin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar, 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’ün 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T09:57+0300

2024-02-07T09:57+0300

2024-02-07T09:57+0300

türkiye

arzu sabancı

şevket sabancı

sabancı holding

miras

icra

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Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, 19 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açtı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göreAdana Sulh Hukuk Mahkemesi dava sonunda Sevilay Sabancı Çınar’ı Sabancı Ailesi’ne mirasçı olarak ekledi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 5 yıl önceki ilamında Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşti.Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi’nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, Demir, Şevket, Dilek, Sevil, Türkan, Güler, Yakup, Nur, Ömer Metin, Serra, Nazmiye, Hacı Ömer, Erol, Murat, Ozan, Ömer, Sevgi, Burak Selami, Şahin Zeynep ve Faruk Selami Sabancı ile Demet Çetindoğan ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı ve kazandı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Sevilay Sabancı Çınar’a 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Emirgan’da bulunan 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk için tapu iptali ve tescili, intifa (kullanım) hakkı ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davaları ise reddedildi. Ancak Sevilay Sabancı Çınar karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı haklı bularak Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar verdi.İcradan izin adlıAtlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki paya 17 Nisan 2023 tarihinde hükmen hak sahibi olduğunu ve tapusunu aldığını belirten Sevilay Sabancı Çınar, bu defa köşkün satışı için mahkemeye başvurdu. Hacı Ömer Sabancı Holding ile Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne ‘ortaklığın taşınmazın satılarak giderilmesi’ talepli dava açan Çınar, Atlı Köşk’ü Sabancı ailesiyle anlaşarak paylaşmasının mümkün olmadığını iddia etti. Sevilay Sabancı Çınar, ‘ortaklığın giderilmesi’ davası devam ederken bu defa alacaklı kişiler tarafından hissesinin satılmasının istendiğini gerekçe göstererek Atlı Köşk’te payına düşen hissenin satışı için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu. İcra Müdürlüğü tarafından talebinin kabul edilmesi üzerine Sevilay Sabancı Çınar ‘sahibinden.com’ isimli internet sitesi üzerinden Atlı Köşk’te payına düşen 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye satışa çıkardı.10 oda 3 salonu varsahibinden.com’da Feride Usta Gayrimenkul adına 200 milyon liraya satılığa çıkarılan Atlı Köşk’ün toplam 60 adet fotoğrafı yayınlandı. Atlı Köşk’ün yapısının tarihi eser niteliğinde olduğunun belirtildiği internet sitesinde, bina yaşının 98 olduğu ve mülk sahibinin oturduğu ifade edildi. Atlı Köşk’te 3 salon ve 10 odanın bulunduğu, tapu durumunun hisseli ve emlak tipinin ise köşk ve konak niteliğinde olduğu belirtildi. Köşkün brüt 1600 metrekare, net ise 1300 metrekare alana sahip olduğunun belirtildiği internet sitesinde, arazisinin ise 14 bin 35 metrekarelik bir alanda olduğu ifade edildi. İç dekorasyonunun ise Türk, Doğu ve Batı mimarisi olduğu, şehir, doğa ve deniz manzaralı bir alanda bulunduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiren-dikkat-cekici-karar-50-bin-tl-masrafi-odeyecek-1080489393.html

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arzu sabancı, şevket sabancı, sabancı holding, miras, icra