https://sputniknews.com.tr/20240207/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiren-dikkat-cekici-karar-50-bin-tl-masrafi-odeyecek-1080489393.html

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren dikkat çekici karar: 50 bin TL masrafı ödeyecek

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren dikkat çekici karar: 50 bin TL masrafı ödeyecek

Zorunlu arabuluculuk uygulaması ile birlikte mahkemelerde dava yükü azalırken, ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarına yönelik birçok sorun çözüme kavuşuyor. Son... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T09:36+0300

2024-02-07T09:36+0300

2024-02-07T09:36+0300

ekonomi

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kira yardımı

kira sertifikası

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kiralık

ev sahibi

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Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemi 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.zorunlu arabuluculuk sistemi ile birlikte ev sahibi, kiracı ve diğer uyuşmazlıklara yönelik sorunlar çözüme kavuşmaya başladı. Yaklaşık 5 aylık süre içerisinde 63 bin 125 arabuluculuk anlaşma ile sonuçlandı. Arabulucu Avukat Umut Metin ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları kapsamında arabulucu huzurunda çözülmüş 3 önemli olaydan bahsetti. Avukat Umut Metin’in milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:'Yüzde 70 anlaşma sağlanıyor''Kira davalarında net bir azalma var'Arabulculuk örneğiYaşanmış birkaç arabuluculuk örneğinden bahseden uzman, "İlk örnekte mülk sahibi daha yüksek kira bedeli talep ediyordu. Ancak kiracının bu yüksek kira bedelini ödeme isteği yoktu. Bu nedenle şöyle bir yaklaşımda bulunuldu. ‘Kira çok düşük oranda artırılsın ama 1 yıl sonrasında tahliye taahhüdü verilsin’ denildi. Böylece kiracının kira bedelinde çok ufak bir artış yapıldı ancak bir yıl sonrasına tahliye taahhüdü verilerek taraflar arasında sorun giderildi. Mülk sahibi daha düşük bir kiraya razı oldu, kiracı ise yüksek bir kira ödemeyerek 1 yıllık sürede kendisine yeni bir ev bulma konusunda mutabık kaldı" dedi.Taşınma masrafını ödediİkinci arabuluculuk örneğinde ise kiracı ile kiraya veren arasında evin tahliyesine ilişkin sorun yaşanıyordu. Mülk sahibinin eve ihtiyacı olduğunun kiracı farkındaydı ancak taşınma sırasında oluşacak maliyetler vardı. Burada kiracı toplam masrafının 50 bin TL olacağını söylüyordu. Bunun üzerine mülk sahibinin taşınma masraflarını ödemesiyle bir anlaşma sağlandı. Kiracı aynı kiraya başka bir ev buldu, bu arada oluşacak ek maliyetleri mülk sahibi ödedi.Bir diğer örnekte eve ihtiyacı olduğunu söyleyen mülk sahibi arabuluculuğa başvurdu. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacaktı. Taraflar arabuluculuk vasıtasıyla eve ihtiyaçlarının olduğunu beyan etti. Müzakere ettikçe ihtiyacın şu şekilde olduğu görüldü: Ev sahibinin İstanbul’da tek bir evi vardı. Evine taşınmak istemesinin sebebinin aslında eşyalarını bu evde bırakmak olduğu anlaşıldı. Çünkü 1 yıl süre ile yurt dışında bir görevi vardı.

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