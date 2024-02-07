https://sputniknews.com.tr/20240207/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiren-dikkat-cekici-karar-50-bin-tl-masrafi-odeyecek-1080489393.html
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren dikkat çekici karar: 50 bin TL masrafı ödeyecek
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren dikkat çekici karar: 50 bin TL masrafı ödeyecek
Zorunlu arabuluculuk uygulaması ile birlikte mahkemelerde dava yükü azalırken, ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarına yönelik birçok sorun çözüme kavuşuyor. Son... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T09:36+0300
2024-02-07T09:36+0300
2024-02-07T09:36+0300
ekonomi
arabulucu
arabuluculuk
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sertifikası
kiralama
kiralık
ev sahibi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074648112_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a05668a3a30849022da04d06404931ee.jpg
Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemi 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.zorunlu arabuluculuk sistemi ile birlikte ev sahibi, kiracı ve diğer uyuşmazlıklara yönelik sorunlar çözüme kavuşmaya başladı. Yaklaşık 5 aylık süre içerisinde 63 bin 125 arabuluculuk anlaşma ile sonuçlandı. Arabulucu Avukat Umut Metin ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları kapsamında arabulucu huzurunda çözülmüş 3 önemli olaydan bahsetti. Avukat Umut Metin’in milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:'Yüzde 70 anlaşma sağlanıyor''Kira davalarında net bir azalma var'Arabulculuk örneğiYaşanmış birkaç arabuluculuk örneğinden bahseden uzman, "İlk örnekte mülk sahibi daha yüksek kira bedeli talep ediyordu. Ancak kiracının bu yüksek kira bedelini ödeme isteği yoktu. Bu nedenle şöyle bir yaklaşımda bulunuldu. ‘Kira çok düşük oranda artırılsın ama 1 yıl sonrasında tahliye taahhüdü verilsin’ denildi. Böylece kiracının kira bedelinde çok ufak bir artış yapıldı ancak bir yıl sonrasına tahliye taahhüdü verilerek taraflar arasında sorun giderildi. Mülk sahibi daha düşük bir kiraya razı oldu, kiracı ise yüksek bir kira ödemeyerek 1 yıllık sürede kendisine yeni bir ev bulma konusunda mutabık kaldı" dedi.Taşınma masrafını ödediİkinci arabuluculuk örneğinde ise kiracı ile kiraya veren arasında evin tahliyesine ilişkin sorun yaşanıyordu. Mülk sahibinin eve ihtiyacı olduğunun kiracı farkındaydı ancak taşınma sırasında oluşacak maliyetler vardı. Burada kiracı toplam masrafının 50 bin TL olacağını söylüyordu. Bunun üzerine mülk sahibinin taşınma masraflarını ödemesiyle bir anlaşma sağlandı. Kiracı aynı kiraya başka bir ev buldu, bu arada oluşacak ek maliyetleri mülk sahibi ödedi.Bir diğer örnekte eve ihtiyacı olduğunu söyleyen mülk sahibi arabuluculuğa başvurdu. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacaktı. Taraflar arabuluculuk vasıtasıyla eve ihtiyaçlarının olduğunu beyan etti. Müzakere ettikçe ihtiyacın şu şekilde olduğu görüldü: Ev sahibinin İstanbul’da tek bir evi vardı. Evine taşınmak istemesinin sebebinin aslında eşyalarını bu evde bırakmak olduğu anlaşıldı. Çünkü 1 yıl süre ile yurt dışında bir görevi vardı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/merkez-bankasi-verilerinde-ortaya-cikti-kredi-ve-mevduat-faizleri-degisti-1080488590.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074648112_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5e43e4a07e4329690ec6cb6a1d447f84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arabulucu, arabuluculuk, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası, kiralama, kiralık, ev sahibi , mahkeme, dava
arabulucu, arabuluculuk, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası, kiralama, kiralık, ev sahibi , mahkeme, dava
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren dikkat çekici karar: 50 bin TL masrafı ödeyecek
Zorunlu arabuluculuk uygulaması ile birlikte mahkemelerde dava yükü azalırken, ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarına yönelik birçok sorun çözüme kavuşuyor. Son olarak bir arabuluculuk örneğinde mülk sahibi kiracının evden çıkmasını talep etti. Kiracının ise taşınacak durumu yoktu. Arabulucu ile dikkat çeken bir çözüm üretildi.
Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemi 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
zorunlu arabuluculuk sistemi ile birlikte ev sahibi, kiracı ve diğer uyuşmazlıklara yönelik sorunlar çözüme kavuşmaya başladı. Yaklaşık 5 aylık süre içerisinde 63 bin 125 arabuluculuk anlaşma ile sonuçlandı. Arabulucu Avukat Umut Metin ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıkları kapsamında arabulucu huzurunda çözülmüş 3 önemli olaydan bahsetti. Avukat Umut Metin’in milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:
'Yüzde 70 anlaşma sağlanıyor'
“2023 yılında arabuluculuğa 1 milyon 415 bin başvuru yapıldı. Bunun 925 bininde anlaşma sağlandı, 485 binde anlaşmama sonucuna varıldı. Rakam şunu gösteriyor: Arabuluculuğa yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 66’sında anlaşma sağlanabiliyor. Arabuluculukla müzakere yapan, arabulucular huzurunda birbirini anlamaya çalışan 10 arabuluculuk girişiminin 7’si anlaşma ile sonuçlanıyor. Bu toplumsal barış için çok kıymetli bir orandır."
'Kira davalarında net bir azalma var'
"Ayrıca sadece kira davalarında değil, tüm davalarda azalma oldu. Eğer anlaşma varsa sorun yoktur, sorun yoksa dava da yoktur. Bu nedenle kira davalarında bir azalma net bir şekilde oldu. Geçmişte aylık kira dava sayısı 20 bin kadardı. 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren arabulucular huzurunda görülen arabuluculuk toplantılarının 63 bin 125’inde anlaşma sağlandı. 5 aylık sürece baktığımızda 63 bin anlaşmayı görüyoruz. 5 ayda anlaşamayıp dava açanların sayısı 30 bin.
Yaşanmış birkaç arabuluculuk örneğinden bahseden uzman, "İlk örnekte mülk sahibi daha yüksek kira bedeli talep ediyordu. Ancak kiracının bu yüksek kira bedelini ödeme isteği yoktu. Bu nedenle şöyle bir yaklaşımda bulunuldu. ‘Kira çok düşük oranda artırılsın ama 1 yıl sonrasında tahliye taahhüdü verilsin’ denildi. Böylece kiracının kira bedelinde çok ufak bir artış yapıldı ancak bir yıl sonrasına tahliye taahhüdü verilerek taraflar arasında sorun giderildi. Mülk sahibi daha düşük bir kiraya razı oldu, kiracı ise yüksek bir kira ödemeyerek 1 yıllık sürede kendisine yeni bir ev bulma konusunda mutabık kaldı" dedi.
İkinci arabuluculuk örneğinde ise kiracı ile kiraya veren arasında evin tahliyesine ilişkin sorun yaşanıyordu. Mülk sahibinin eve ihtiyacı olduğunun kiracı farkındaydı ancak taşınma sırasında oluşacak maliyetler vardı. Burada kiracı toplam masrafının 50 bin TL olacağını söylüyordu. Bunun üzerine mülk sahibinin taşınma masraflarını ödemesiyle bir anlaşma sağlandı. Kiracı aynı kiraya başka bir ev buldu, bu arada oluşacak ek maliyetleri mülk sahibi ödedi.
Bir diğer örnekte eve ihtiyacı olduğunu söyleyen mülk sahibi arabuluculuğa başvurdu. İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacaktı. Taraflar arabuluculuk vasıtasıyla eve ihtiyaçlarının olduğunu beyan etti. Müzakere ettikçe ihtiyacın şu şekilde olduğu görüldü: Ev sahibinin İstanbul’da tek bir evi vardı. Evine taşınmak istemesinin sebebinin aslında eşyalarını bu evde bırakmak olduğu anlaşıldı. Çünkü 1 yıl süre ile yurt dışında bir görevi vardı.