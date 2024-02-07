https://sputniknews.com.tr/20240207/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-abd-ukrayna-ordusunun-lisicanskta-isledigi-sucun-suc-ortagi-1080486230.html

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun Lisiçansk’ta işlediği suçun suç ortağı

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun Lisiçansk’ta işlediği suçun suç ortağı

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentindeki bir fırına... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T00:55+0300

2024-02-07T00:55+0300

2024-02-07T00:55+0300

ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

bm

bm güvenlik konseyi

lisiçansk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104206/91/1042069117_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_d10a39eaf89b69ba42a65521d3e8f758.jpg

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vasiliy Nebenzya, Kiev yetkilileri’nin HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden yapılacak saldırıların hedeflerini ABD ile koordine ettiğini belirterek, Lisiçansk'a düzenlenen saldırıda kimin suç ortağı olduğunun açık olduğunu söyledi.Nebenzya, “Saldırılacak hedeflerin Kiev tarafından seçildiği ve Batı ülkelerinin bununla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia edenlere, Ukrayna Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Skibitskiy'nin itirafını hatırlatmak gerekiyor. Ağustos 2022'de, HIMARS sistemlerini kullanabilmek için Kiev'in vurulacak hedefler konusunda önceden Washington’un onayını alması gerektiğini ağzından kaçırmıştı” dedi.Batılı silahların sivil hedeflere yönelik birçok saldırıda kullanıldığına vurgu yapan Nebenzya, "Dolayısıyla Lisiçansk’ta işlenen suçun ortağının kim olduğu gayet açık ve sadece bu da değil, Batı silahlarının kullanıldığı diğer onlarca, hatta yüzlerce suça da ortaktır” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240205/ukraynanin-lisicansk-saldirisinda-luganskli-bakanin-hayatini-kaybettigi-aciklandi-1080428071.html

lisiçansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, bm, bm güvenlik konseyi, lisiçansk