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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-abd-ukrayna-ordusunun-lisicanskta-isledigi-sucun-suc-ortagi-1080486230.html
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun Lisiçansk’ta işlediği suçun suç ortağı
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun Lisiçansk’ta işlediği suçun suç ortağı
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentindeki bir fırına... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024-02-07T00:55+0300
ukrayna krizi
vasiliy nebenzya
bm
bm güvenlik konseyi
lisiçansk
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vasiliy Nebenzya, Kiev yetkilileri’nin HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden yapılacak saldırıların hedeflerini ABD ile koordine ettiğini belirterek, Lisiçansk'a düzenlenen saldırıda kimin suç ortağı olduğunun açık olduğunu söyledi.Nebenzya, “Saldırılacak hedeflerin Kiev tarafından seçildiği ve Batı ülkelerinin bununla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia edenlere, Ukrayna Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Skibitskiy'nin itirafını hatırlatmak gerekiyor. Ağustos 2022'de, HIMARS sistemlerini kullanabilmek için Kiev'in vurulacak hedefler konusunda önceden Washington’un onayını alması gerektiğini ağzından kaçırmıştı” dedi.Batılı silahların sivil hedeflere yönelik birçok saldırıda kullanıldığına vurgu yapan Nebenzya, "Dolayısıyla Lisiçansk’ta işlenen suçun ortağının kim olduğu gayet açık ve sadece bu da değil, Batı silahlarının kullanıldığı diğer onlarca, hatta yüzlerce suça da ortaktır” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240205/ukraynanin-lisicansk-saldirisinda-luganskli-bakanin-hayatini-kaybettigi-aciklandi-1080428071.html
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vasiliy nebenzya, bm, bm güvenlik konseyi, lisiçansk
vasiliy nebenzya, bm, bm güvenlik konseyi, lisiçansk

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun Lisiçansk’ta işlediği suçun suç ortağı

00:55 07.02.2024
© Sputnik / Brian Smith / Multimedya arşivine gidinRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çoklu roketatar sistemi ile düzenlediği saldırının suç ortağı olduğunu ifade etti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Vasiliy Nebenzya, Kiev yetkilileri’nin HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden yapılacak saldırıların hedeflerini ABD ile koordine ettiğini belirterek, Lisiçansk'a düzenlenen saldırıda kimin suç ortağı olduğunun açık olduğunu söyledi.
Nebenzya, “Saldırılacak hedeflerin Kiev tarafından seçildiği ve Batı ülkelerinin bununla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia edenlere, Ukrayna Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Skibitskiy'nin itirafını hatırlatmak gerekiyor. Ağustos 2022'de, HIMARS sistemlerini kullanabilmek için Kiev'in vurulacak hedefler konusunda önceden Washington’un onayını alması gerektiğini ağzından kaçırmıştı” dedi.
Batılı silahların sivil hedeflere yönelik birçok saldırıda kullanıldığına vurgu yapan Nebenzya, "Dolayısıyla Lisiçansk’ta işlenen suçun ortağının kim olduğu gayet açık ve sadece bu da değil, Batı silahlarının kullanıldığı diğer onlarca, hatta yüzlerce suça da ortaktır” diye konuştu.
Ukrayna’nın Lisiçansk fırın saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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