https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-disisleri-abd-nukleer-test-yaparsa-ayni-sekilde-karsilik-veririz-1080513439.html

Rusya Dışişleri: ABD nükleer test yaparsa, aynı şekilde karşılık veririz

Rusya Dışişleri: ABD nükleer test yaparsa, aynı şekilde karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, ABD'nin nükleer test yapabileceğini belirterek bunun gerçekleşmesi halinde... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T18:24+0300

2024-02-07T18:24+0300

2024-02-07T18:24+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir yermakov

rusya dışişleri bakanlığı nükleer silahların yayılmasını önleme ve kontrolü dairesi başkanı vladimir yermakov

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Rus basınına demeç veren Yermakov, ABD'nin nükleer silah testlerine yeniden başlamayı planlayıp planlamadığına dair bir soru üzerine "Bir dizi dolaylı emare, Washington'un tam teşekküllü nükleer testlere yeniden başlama olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor" dedi.ABD'nin nükleer testlere yeniden başlaması halinde verilebilecek yanıta ilişkin konuşan Yermakov, "Her şey son derece açık. ABD bundan tek taraflı fayda sağlayamaz. Rusya Devlet Başkanı Putin ve yetkililer, aynı şekilde hareket etmek zorunda kalacağımızı defaatle vurguladılar" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Washington'dan nükleer test yapma niyetiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmediğine de dikkat çeken Yermakov, ancak ABD'nin Nevada'daki test poligonunu yüksek hazırlık seviyesinde tutmaya yönelik faaliyetlerinin Moskova'da büyük endişe yarattığının altını çizdi.Rusya'nın nükleer üçlemesinin savaşa hazırlık durumu en üst seviyedeSavunma Bakanlığı yönetiminin 2024 yılındaki ilk toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu yılki ana görevlerden birinin nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutulması olduğunu vurgulamıştı."Askeri tehditlerin ve askeri-siyasi risklerin doğasını dikkate alarak, Başkomutan (Putin) bize bir dizi öncelikli ve sistemsel görev verdi. En önemlilerinden biri, nükleer üçlemenin savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutmaktır" diye devam eden Şoygu, bu hususun dünyadaki stratejik dengeyi sağladığının altını çizmişti.'Nükleer üçleme', bir ordunun havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarını ifade ediyor. 'Nükleer üçleme' kapsamında stratejik savaş uçakları, kıtalararası balistik füzeler ile füze denizaltıları yer alıyor. Rusya'nın 'nükleer üçlemesi' stratejik füze birliklerini, stratejik savaş uçaklarını ve nükleer denizaltılarını kapsıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusunun-2023-yili-kayiplarini-acikladi-1079464484.html

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rusya dışişleri bakanlığı, vladimir yermakov, rusya dışişleri bakanlığı nükleer silahların yayılmasını önleme ve kontrolü dairesi başkanı vladimir yermakov, rusya savunma bakanlığı, abd, nükleer silah, nükleer füze, nükleer savaş