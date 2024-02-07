https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-amerikan-barrett-tufeginin-katilini-ozel--harekat-bolgesinde-test-edecek-1080490477.html
Rusya, Amerikan Barrett tüfeğinin ‘katilini’ özel harekat bölgesinde test edecek
Rusya, Amerikan Barrett tüfeğinin ‘katilini’ özel harekat bölgesinde test edecek
Rus silah üreticisi Vısokotoçnıye Kompleksı şirketinden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Barrett tüfeğinin ‘katili’ olarak gösterilen MTs-572 adlı yeni nesil... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T09:41+0300
2024-02-07T09:41+0300
2024-02-07T09:41+0300
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
keskin nişancı tüfeği
rostec
savunma sanayi
silah
ukrayna
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec çatısı altında faaliyet gösteren Vısokotoçnıye Kompleksı şirketinin basın açıklamasında, “Halihazırda keskin nişancı tüfeği testlerden geçiyor. Çeşitli çalışma koşullarındaki performansı inceleniyor. Testler sırasında ergonomiyi iyileştirme adına tasarımda küçük ayarlamalar yapılmasına karar verildi. Yakın zamanda MTs-572’nin özel askeri harekat bölgesinde ordunun hizmetine sunulması planlanıyor” dendi.Yeni keskin nişancı tüfeğinin ilk örneğinin 2023’te üretilerek test edildiği, testlerde olumlu sonuçların alındığı anımsatıldı.Tüfek ilk kez Army-2023 fuarında tanıtılmıştı.Şirket, geçen yıl yaptığı açıklamada, MTs-572’nin karşılaştırmalı testler sırasında hassasiyet açısından Amerikan Barrett tüfeğini geride bıraktığını kaydetmişti.Batı’da, kalibresi ve gücü sayesinde hafif zırhlı araçları, yapıları ve diğer maddi hedefleri delebildiği için bu tüfekler için ‘anti-malzeme’ nitelendirilmesi yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-ukrayna-ihalarina-karsi-yarattigi-demir-kubbesini-genisletiyor-1080463834.html
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rusya, rus ordusu, keskin nişancı tüfeği, rostec, savunma sanayi, silah, ukrayna, abd
rusya, rus ordusu, keskin nişancı tüfeği, rostec, savunma sanayi, silah, ukrayna, abd
Rusya, Amerikan Barrett tüfeğinin ‘katilini’ özel harekat bölgesinde test edecek
Rus silah üreticisi Vısokotoçnıye Kompleksı şirketinden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Barrett tüfeğinin ‘katili’ olarak gösterilen MTs-572 adlı yeni nesil keskin nişancı anti-malzeme tüfekleri en kısa zamanda Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesine gönderilecek.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec çatısı altında faaliyet gösteren Vısokotoçnıye Kompleksı şirketinin basın açıklamasında, “Halihazırda keskin nişancı tüfeği testlerden geçiyor. Çeşitli çalışma koşullarındaki performansı inceleniyor. Testler sırasında ergonomiyi iyileştirme adına tasarımda küçük ayarlamalar yapılmasına karar verildi. Yakın zamanda MTs-572’nin özel askeri harekat bölgesinde ordunun hizmetine sunulması planlanıyor” dendi.
Yeni keskin nişancı tüfeğinin ilk örneğinin 2023’te üretilerek test edildiği, testlerde olumlu sonuçların alındığı anımsatıldı.
Tüfek ilk kez Army-2023 fuarında tanıtılmıştı.
Şirket, geçen yıl yaptığı açıklamada, MTs-572’nin karşılaştırmalı testler sırasında hassasiyet açısından Amerikan Barrett tüfeğini geride bıraktığını kaydetmişti.
Batı’da, kalibresi ve gücü sayesinde hafif zırhlı araçları, yapıları ve diğer maddi hedefleri delebildiği için bu tüfekler için ‘anti-malzeme’ nitelendirilmesi yapılıyor.