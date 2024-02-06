Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı yarattığı demir kubbesini genişletiyor

Türkiye
Erdoğan: Hangi partiden olduğuna bakmadan tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı gönderdik
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 'Çeliği kullan hayatları kurtlar'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:35
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
Yayın tekrarı
19:04
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-ukrayna-ihalarina-karsi-yarattigi-demir-kubbesini-genisletiyor-1080463834.html
Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı yarattığı demir kubbesini genişletiyor
Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı yarattığı demir kubbesini genişletiyor
Belgorod ve Kırım olmak üzere Ukrayna ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların tamamen önüne geçmek isteyen Rusya, hava savunması... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T13:44+0300
2024-02-06T13:44+0300
savunma
rusya
hava savunma sistemi
elektronik harp sistemi
radar
radar sistemi
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
almaz-antey
savunma sanayi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080463620_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0cd345a75dc6697a96f4ea67b3efcbba.jpg
Rus hava ve uzay savunma şirketi Almaz-Antey’in Genel Direktör Yardımcısı Dmitriy Savitskiy, alçak irtifalarda uçan insansız hava araçlarına (İHA) yönelik kontrolün artırılması amacıyla ülke genelindeki radar tespit ve takip kapsama alanını genişlettiklerini bildirdi.Sputnik’e konuşan Savitskiy, açıklamasında, “Radar kapsama alanı, özel askeri harekat başlamadan önce olan durumla karşılaştırılırsa artık büyük ölçüde genişletildi ve farklı yönlerde, özellikle de İHA tehditlerinin olduğu yerlerde büyümeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Başkent Moskova etrafındaki radar kapsama alanının günümüzde tehdit arz eden İHA’ları zamanında tespit ederek engelleme fırsatı verdiğini dile getiren Savitskiy, bu alanın büyük ölçüde şirketin ürettiği radarlarla oluşturulduğunu da ekledi.Almaz-Antey’in İHA’ları tespit ve takip için çok konumlu bir elektronik harp ve radar sistemi geliştirdiğini anlatan şirket yetkilisi, bu sistemin tespit edilen İHA’ların koordinatlarını belirlemek ve analiz etmek amacıyla hava sahası gözlem ve kontrol araçları ile genel sunucuyu birleştirdiğini belirtti.Yeni sistemin İHA, helikopter ve küçük uçakların kullandığı alçak irtifalar için tek bilgi alanını oluşturduğunu dile getiren Savitskiy, “Böylece, hava araçlarının belirlenen rotada yoluna devam ettiğinden emin olmak için kontrol sağlanmış oluyor” diye ekledi.Yakın zamanda konuşan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği röportajda, Rus hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Ukrayna tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/rusya-ukrayna-ihalarina-karsi-kendi-demir-kubbesini-olusturuyor-1079031936.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/06/1080463620_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_256894e31ac0ef8a1029998420152ebf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, radar, radar sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, almaz-antey, savunma sanayi
rusya, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, radar, radar sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, almaz-antey, savunma sanayi

Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı yarattığı demir kubbesini genişletiyor

13:44 06.02.2024
© Sputnik / Денис АбрамовRusya Elektronik Harp ve Radar Sistemleri
Rusya Elektronik Harp ve Radar Sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Денис Абрамов
Abone ol
Belgorod ve Kırım olmak üzere Ukrayna ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların tamamen önüne geçmek isteyen Rusya, hava savunması için oluşturduğu demir kubbesini ülke genelinde genişletiyor.
Rus hava ve uzay savunma şirketi Almaz-Antey’in Genel Direktör Yardımcısı Dmitriy Savitskiy, alçak irtifalarda uçan insansız hava araçlarına (İHA) yönelik kontrolün artırılması amacıyla ülke genelindeki radar tespit ve takip kapsama alanını genişlettiklerini bildirdi.
Sputnik’e konuşan Savitskiy, açıklamasında, “Radar kapsama alanı, özel askeri harekat başlamadan önce olan durumla karşılaştırılırsa artık büyük ölçüde genişletildi ve farklı yönlerde, özellikle de İHA tehditlerinin olduğu yerlerde büyümeye devam ediyor” ifadesini kullandı.
Başkent Moskova etrafındaki radar kapsama alanının günümüzde tehdit arz eden İHA’ları zamanında tespit ederek engelleme fırsatı verdiğini dile getiren Savitskiy, bu alanın büyük ölçüde şirketin ürettiği radarlarla oluşturulduğunu da ekledi.
Almaz-Antey’in İHA’ları tespit ve takip için çok konumlu bir elektronik harp ve radar sistemi geliştirdiğini anlatan şirket yetkilisi, bu sistemin tespit edilen İHA’ların koordinatlarını belirlemek ve analiz etmek amacıyla hava sahası gözlem ve kontrol araçları ile genel sunucuyu birleştirdiğini belirtti.
Yeni sistemin İHA, helikopter ve küçük uçakların kullandığı alçak irtifalar için tek bilgi alanını oluşturduğunu dile getiren Savitskiy, “Böylece, hava araçlarının belirlenen rotada yoluna devam ettiğinden emin olmak için kontrol sağlanmış oluyor” diye ekledi.
Yakın zamanda konuşan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği röportajda, Rus hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Ukrayna tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturduğunu bildirmişti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
Ukrayna krizi
Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı kendi demir kubbesini oluşturuyor
27 Aralık 2023, 12:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала