https://sputniknews.com.tr/20240206/rusya-ukrayna-ihalarina-karsi-yarattigi-demir-kubbesini-genisletiyor-1080463834.html

Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı yarattığı demir kubbesini genişletiyor

Rusya, Ukrayna İHA’larına karşı yarattığı demir kubbesini genişletiyor

Belgorod ve Kırım olmak üzere Ukrayna ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların tamamen önüne geçmek isteyen Rusya, hava savunması... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T13:44+0300

2024-02-06T13:44+0300

2024-02-06T13:44+0300

savunma

rusya

hava savunma sistemi

elektronik harp sistemi

radar

radar sistemi

insansız hava aracı (iha)

ukrayna ordusu

almaz-antey

savunma sanayi

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Rus hava ve uzay savunma şirketi Almaz-Antey’in Genel Direktör Yardımcısı Dmitriy Savitskiy, alçak irtifalarda uçan insansız hava araçlarına (İHA) yönelik kontrolün artırılması amacıyla ülke genelindeki radar tespit ve takip kapsama alanını genişlettiklerini bildirdi.Sputnik’e konuşan Savitskiy, açıklamasında, “Radar kapsama alanı, özel askeri harekat başlamadan önce olan durumla karşılaştırılırsa artık büyük ölçüde genişletildi ve farklı yönlerde, özellikle de İHA tehditlerinin olduğu yerlerde büyümeye devam ediyor” ifadesini kullandı.Başkent Moskova etrafındaki radar kapsama alanının günümüzde tehdit arz eden İHA’ları zamanında tespit ederek engelleme fırsatı verdiğini dile getiren Savitskiy, bu alanın büyük ölçüde şirketin ürettiği radarlarla oluşturulduğunu da ekledi.Almaz-Antey’in İHA’ları tespit ve takip için çok konumlu bir elektronik harp ve radar sistemi geliştirdiğini anlatan şirket yetkilisi, bu sistemin tespit edilen İHA’ların koordinatlarını belirlemek ve analiz etmek amacıyla hava sahası gözlem ve kontrol araçları ile genel sunucuyu birleştirdiğini belirtti.Yeni sistemin İHA, helikopter ve küçük uçakların kullandığı alçak irtifalar için tek bilgi alanını oluşturduğunu dile getiren Savitskiy, “Böylece, hava araçlarının belirlenen rotada yoluna devam ettiğinden emin olmak için kontrol sağlanmış oluyor” diye ekledi.Yakın zamanda konuşan Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği röportajda, Rus hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Ukrayna tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) geçişine izin vermeyen ‘uçuşa yasak bölgeler’ oluşturduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231227/rusya-ukrayna-ihalarina-karsi-kendi-demir-kubbesini-olusturuyor-1079031936.html

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rusya, hava savunma sistemi, elektronik harp sistemi, radar, radar sistemi, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, almaz-antey, savunma sanayi