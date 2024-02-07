https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-milletvekilden-ab-konseyi-baskani-michele-tepki-savas-propagandacisi-1080497662.html

Rus milletvekilden AB Konseyi Başkanı Michel’e tepki: Savaş propagandacısı

Rus milletvekilden AB Konseyi Başkanı Michel’e tepki: Savaş propagandacısı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Şeremet, Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının devam etmesi gerektiğini savunan AB Konseyi... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T12:34+0300

2024-02-07T12:34+0300

2024-02-07T12:34+0300

ukrayna krizi

charles michel

ab konseyi

avrupa birliği

rusya

ukrayna

nazi

avrupa parlamentosu (ap)

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Rus milletvekili Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında Kiev’e sunulan desteğin sürmesi gerektiği yönündeki ifadelerini değerlendirdi.Şeremet, “Charles Michel, dış görünüşü ve söylemleri dikkate alındığında Alman Reichsmarshal Goering’e çok benziyor. Ancak bu savaş ve Nazizm propagandacısı, çılgınlığı ve tüm dünyayı kana boğma arzusuyla onu önemli ölçüde geride bıraktı. Zira Nazi olan Goering bile Rusya ile kışkırttıkları savaşın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyordu” ifadesini kullandı.Michel’in Rusya’ya yönelik saldırgan suçlamaların şaşkınlık yarattığını dile getiren Rus milletvekili, “Batı galiba kiminle uğraştığını unutmuş. Faşizme karşı kazanılan büyük zaferin varisi olan modern Rusya, dünyadaki en yıkıcı misilleme silahlarına sahip ve hiçbir saldırgan Rusya’yla baş edemez” dedi.Şeremet, Avrupa halklarının savaş kışkırtan “asalak haydutları” değil, kendi çıkarlarını savunan dengeli yöneticileri hak ettiğini kaydetti.AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Parlamentosu'nda Ukrayna'ya yardımın tartışıldığı oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna’ya silah yardımına karşı çıkanları kınamıştı. Michel, Lugansk ve Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğunu iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240206/ab-konseyi-baskani-michel-ab-olmasa-ukrayna-su-tabancalariyla-savasmak-zorunda-kalir-1080470148.html

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charles michel, ab konseyi, avrupa birliği, rusya, ukrayna, nazi, avrupa parlamentosu (ap)