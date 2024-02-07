https://sputniknews.com.tr/20240207/nato-zalujniyin-olasi-istifasindan-bagimsiz-olarak-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080514639.html

NATO: Zalujnıy'ın olası istifasından bağımsız olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz

NATO: Zalujnıy'ın olası istifasından bağımsız olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın istifasına ilişkin soruya verdiği yanıtta bu tür konulara Ukraynalılar tarafından... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T19:11+0300

2024-02-07T19:11+0300

2024-02-07T19:11+0300

ukrayna krizi

nato

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

valeriy zalujniy

ukrayna

ukrayna ordusu

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın olası istifasına rağmen NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.Stoltenberg, "Zalujnıy'ın istifasına Ukraynalılar karar verecek, NATO burada yorum yapamaz. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın bu değişikliklerin Ukrayna'nın ortaklarıyla ilişkilerini etkilemeyeceği, dolayısıyla NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği yönündeki net açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/alman-albay-zelenskiy-ve-zalujniy-arasindaki-ihtilafin-esas-nedenini-acikladi-1080470020.html

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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, valeriy zalujniy, ukrayna, ukrayna ordusu