https://sputniknews.com.tr/20240207/nato-zalujniyin-olasi-istifasindan-bagimsiz-olarak-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080514639.html
NATO: Zalujnıy'ın olası istifasından bağımsız olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz
NATO: Zalujnıy'ın olası istifasından bağımsız olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın istifasına ilişkin soruya verdiği yanıtta bu tür konulara Ukraynalılar tarafından... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T19:11+0300
2024-02-07T19:11+0300
2024-02-07T19:11+0300
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
valeriy zalujniy
ukrayna
ukrayna ordusu
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın olası istifasına rağmen NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.Stoltenberg, "Zalujnıy'ın istifasına Ukraynalılar karar verecek, NATO burada yorum yapamaz. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın bu değişikliklerin Ukrayna'nın ortaklarıyla ilişkilerini etkilemeyeceği, dolayısıyla NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği yönündeki net açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/alman-albay-zelenskiy-ve-zalujniy-arasindaki-ihtilafin-esas-nedenini-acikladi-1080470020.html
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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, valeriy zalujniy, ukrayna, ukrayna ordusu
nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, valeriy zalujniy, ukrayna, ukrayna ordusu
NATO: Zalujnıy'ın olası istifasından bağımsız olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın istifasına ilişkin soruya verdiği yanıtta bu tür konulara Ukraynalılar tarafından karar verilmesi gerektiğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın olası istifasına rağmen NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.
Stoltenberg, "Zalujnıy'ın istifasına Ukraynalılar karar verecek, NATO burada yorum yapamaz. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın bu değişikliklerin Ukrayna'nın ortaklarıyla ilişkilerini etkilemeyeceği, dolayısıyla NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği yönündeki net açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.