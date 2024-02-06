Alman albay, Zelenskiy ve Zalujnıy arasındaki ihtilafın esas nedenini açıkladı
© AP Photo / Markus SchreiberUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
© AP Photo / Markus Schreiber
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Emekli Albay Wolfgang Richter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasındaki tartışmaların kaybedilen toprakların geri alınmasına ilişkin görüş ayrılığından kaynaklandığını söyledi.
Alman NTV televizyonuna demeç veren Richter, Zelenskiy'in Ukrayna'nın topraklarını 1991 yılındaki sınırlarına döndürme planları yaptığını ancak Zalujnıy'ın bunu bir 'illüzyon' olarak gördüğünü belirtti.
Zalujnıy'ın Rusya'ya bağlanan toprakları geri almanın imkansız olduğuna inandığına dikkat çeken Richter, "Zalujnıy, Ukrayna ordusunun imkan ve kabiliyetlerini bilinçli bir şekilde değerlendiriyordu ve bu nedenle orduya savunmaya geçme emri verdi" dedi.
Zelenskiy'in sırf bu kararı yüzünden Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğünü anlatan Richter, Devlet Başkanı'nın Genelkurmay Başkanı'nı rakibi olarak gördüğünün de altını çizdi.
Zalujnıy'ın Rusya'ya bağlanan toprakları geri almanın imkansız olduğuna inandığına dikkat çeken Richter, "Zalujnıy, Ukrayna ordusunun imkan ve kabiliyetlerini bilinçli bir şekilde değerlendiriyordu ve bu nedenle orduya savunmaya geçme emri verdi" dedi.
Zelenskiy'in sırf bu kararı yüzünden Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğünü anlatan Richter, Devlet Başkanı'nın Genelkurmay Başkanı'nı rakibi olarak gördüğünün de altını çizdi.
Zelenskiy'den ilk teyit
Zelenskiy, dün Rai1 televizyonuna demecinde Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü ilk kez teyit etmişti.
Zelenskiy, Zalujnıy ile olan ihtilaflara ilişkin soru üzerine, "Bu, Ukrayna'nın başına geçmesi gereken insanları ilgilendiren bir konudur. Elbette yeniden başlamaya ve yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Bunu konuştuğumuz zaman ben sadece askeri alanda değil, birçok devlet yöneticisinin değiştirilmesinden bahsediyorum. Bu değişikliği (Zalujnıy’ın görevden alınmasını) düşünüyorum, bu doğru" yanıtını vermişti.
İngiltere'ye elçi olarak mı atanacak?
İlerleyen saatlerde Ukrayna Milletvekili Yevgeniy Şevçenko, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın İngiltere Büyükelçisi görevine getirilmeyi kabul ettiğini öne sürmüştü.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın 8 Şubat’ta görevden alınabileceğini de dile getiren Şevçenko, Zalujnıy’ın İngiltere'ye gitmesi halinde ‘artık bir politikacı olarak var olmayacağını’, bununla birlikte Ukrayna'da kalıp siyasi kariyere atılırsa o zaman başarma şansının ‘küçük değil, büyük’ olacağını da sözlerine eklemişti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın 8 Şubat’ta görevden alınabileceğini de dile getiren Şevçenko, Zalujnıy’ın İngiltere'ye gitmesi halinde ‘artık bir politikacı olarak var olmayacağını’, bununla birlikte Ukrayna'da kalıp siyasi kariyere atılırsa o zaman başarma şansının ‘küçük değil, büyük’ olacağını da sözlerine eklemişti.