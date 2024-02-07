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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/medvedev-nato-ile-savas-cikarsa-ukraynadaki-gibi-hendeklerle-degil-balistik-fuzelerle-olacak-1080504186.html
Medvedev: NATO ile savaş çıkarsa Ukrayna’daki gibi hendeklerle değil balistik füzelerle olacak
Medvedev: NATO ile savaş çıkarsa Ukrayna’daki gibi hendeklerle değil balistik füzelerle olacak
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya ve NATO’nun askeri potansiyelleri arasındaki farkın çok büyük olduğunu, bu yüzden aralarında savaş... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T15:08+0300
2024-02-07T15:08+0300
ukrayna krizi
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dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
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Rusya’nın asimetrik cevap vermek zorunda kalacağına vurgu yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, Batı’daki bazı politikacıların sürekli Rusya’yla savaşa hazır olmaları gerektiği yönünde “son derece tehlikeli” açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekerek, “Eğer, Tanrı korusun, böyle bir savaş çıkarsa özel askeri harekat senaryosuna göre yürümeyecek. Toplar, zırhlı teçhizat, İHA ve elektronik harp araçları kullanılarak hendeklerde geçmeyecek” diye yazdı.NATO’nun, yaklaşık 1 milyar nüfusa ve toplamda 1.5 trilyon dolar olan askeri bütçeye sahip çok büyük askeri blok olduğunu anımsatan Medvedev, “Bu yüzden, askeri potansiyellerimizin karşılaştırılamaz olması nedeniyle başka seçeneğimiz olmayacak. Karşılık asimetrik olacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Batı’daki politikacıların “seçmenlere acı gerçeği söylemesi ve onlara aptal muamelesi yapmaması” gerektiğinin altını çizen Medvedev, Batılı politikacıların Rusya’yla savaşa hazır olmaları gerektiği yönündeki açıklamaların sebebini şöyle açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20240207/abnin-kieve-verecegi-50-milyar-euro-ukraynanin-sorunlarini-cozmeyecek-1080500850.html
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rusya, nato, savaş, ukrayna, ukrayna ordusu, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi
rusya, nato, savaş, ukrayna, ukrayna ordusu, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi

Medvedev: NATO ile savaş çıkarsa Ukrayna’daki gibi hendeklerle değil balistik füzelerle olacak

15:08 07.02.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© Sputnik / Екатерина Штукина
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya ve NATO’nun askeri potansiyelleri arasındaki farkın çok büyük olduğunu, bu yüzden aralarında savaş çıkması durumunda Ukrayna’daki özel askeri harekatta olduğu gibi hendeklerde geçmeyeceğini söyledi.
Rusya’nın asimetrik cevap vermek zorunda kalacağına vurgu yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, Batı’daki bazı politikacıların sürekli Rusya’yla savaşa hazır olmaları gerektiği yönünde “son derece tehlikeli” açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekerek, “Eğer, Tanrı korusun, böyle bir savaş çıkarsa özel askeri harekat senaryosuna göre yürümeyecek. Toplar, zırhlı teçhizat, İHA ve elektronik harp araçları kullanılarak hendeklerde geçmeyecek” diye yazdı.
NATO’nun, yaklaşık 1 milyar nüfusa ve toplamda 1.5 trilyon dolar olan askeri bütçeye sahip çok büyük askeri blok olduğunu anımsatan Medvedev, “Bu yüzden, askeri potansiyellerimizin karşılaştırılamaz olması nedeniyle başka seçeneğimiz olmayacak. Karşılık asimetrik olacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak için özel başlıklara sahip balistik ve seyir füzelerini kullanacağız. Bu bizim doktrinsel askeri belgelerimizde belirtiliyor ve herkes bunu iyi biliyor. Bu işte meşhur Kıyamet Günü olur. Her şeyin sonu olur
Batı’daki politikacıların “seçmenlere acı gerçeği söylemesi ve onlara aptal muamelesi yapmaması” gerektiğinin altını çizen Medvedev, Batılı politikacıların Rusya’yla savaşa hazır olmaları gerektiği yönündeki açıklamaların sebebini şöyle açıkladı:
Bıktıran Bandera ‘Ukrayna’sına yapılan milyarlarca dolarlık harcamayı haklı göstermek için seçmenlerin dikkatini başka yöne çekmeleri gerekiyor. Çünkü devasa paralar, bu ülkelerdeki sosyal sorunların çözümüne değil, vergi mükellefleri için yabancı ve ölmekte olan bir ülkede yapılıyor. Nüfusu Avrupa geneline dağılıp yerel sakinleri terörize eden bir ülkeden bahsediyoruz. Bu yüzden bu ülkelerin liderleri her gün ekranlardan, Rusya’yla savaşa hazırlıklı olmaları ve Ukrayna’ya yardımı sürdürmeleri, bu nedenle daha fazla tank, mermi, İHA ve diğer silah üretmeleri gerektiğini söylüyorlar. Ama tüm Avrupalı şefler arsızca vatandaşlarına yalan söylüyorlar
Avrupa Birliği Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
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'AB'nin Kiev'e vereceği 50 milyar Euro Ukrayna'nın sorunlarını çözmeyecek'
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