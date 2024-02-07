https://sputniknews.com.tr/20240207/medvedev-nato-ile-savas-cikarsa-ukraynadaki-gibi-hendeklerle-degil-balistik-fuzelerle-olacak-1080504186.html

Medvedev: NATO ile savaş çıkarsa Ukrayna’daki gibi hendeklerle değil balistik füzelerle olacak

Medvedev: NATO ile savaş çıkarsa Ukrayna’daki gibi hendeklerle değil balistik füzelerle olacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya ve NATO’nun askeri potansiyelleri arasındaki farkın çok büyük olduğunu, bu yüzden aralarında savaş... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T15:08+0300

2024-02-07T15:08+0300

2024-02-07T15:08+0300

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rusya güvenlik konseyi

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Rusya’nın asimetrik cevap vermek zorunda kalacağına vurgu yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram paylaşımında, Batı’daki bazı politikacıların sürekli Rusya’yla savaşa hazır olmaları gerektiği yönünde “son derece tehlikeli” açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekerek, “Eğer, Tanrı korusun, böyle bir savaş çıkarsa özel askeri harekat senaryosuna göre yürümeyecek. Toplar, zırhlı teçhizat, İHA ve elektronik harp araçları kullanılarak hendeklerde geçmeyecek” diye yazdı.NATO’nun, yaklaşık 1 milyar nüfusa ve toplamda 1.5 trilyon dolar olan askeri bütçeye sahip çok büyük askeri blok olduğunu anımsatan Medvedev, “Bu yüzden, askeri potansiyellerimizin karşılaştırılamaz olması nedeniyle başka seçeneğimiz olmayacak. Karşılık asimetrik olacak” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Batı’daki politikacıların “seçmenlere acı gerçeği söylemesi ve onlara aptal muamelesi yapmaması” gerektiğinin altını çizen Medvedev, Batılı politikacıların Rusya’yla savaşa hazır olmaları gerektiği yönündeki açıklamaların sebebini şöyle açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20240207/abnin-kieve-verecegi-50-milyar-euro-ukraynanin-sorunlarini-cozmeyecek-1080500850.html

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rusya, nato, savaş, ukrayna, ukrayna ordusu, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi