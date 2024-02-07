https://sputniknews.com.tr/20240207/abnin-kieve-verecegi-50-milyar-euro-ukraynanin-sorunlarini-cozmeyecek-1080500850.html

'AB'nin Kiev'e vereceği 50 milyar Euro Ukrayna'nın sorunlarını çözmeyecek'

'AB'nin Kiev'e vereceği 50 milyar Euro Ukrayna'nın sorunlarını çözmeyecek'

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2027 yılına kadar Kiev'e tahsis edilmesi planlanan 50 milyar Euro’nun Ukrayna'nın sorunları karşısında çok küçük bir meblağ... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T14:20+0300

2024-02-07T14:20+0300

2024-02-07T14:37+0300

ukrayna krizi

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ab

ukrayna

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kiev

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Politico gazetesi, AB'nin Kiev için kararlaştırdığı 50 milyar Euro’luk yardım paketi onayının mürekkebi dahi henüz kurumazken, Ukrayna’nın devasa bütçe açıkları ve zorlukları göz önüne alındığında bu miktarın önemsiz olduğunun altını çizdi.“Özellikle ABD ve Avrupa, Kiev'e çok daha büyük fonlar ayırmak zorunda kalacakları gibi rahatsız edici bir gerçekle karşı karşıya” ifadelerine yer veren gazete, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi Başkanı Johan Van Overtveldt’e atıfta bulunarak şu sözlerine yer verdi:2027’ye kadar 4 yıla yayılacak 50 milyar Euro’luk yardım paketine rağmen Uluslararası Para Fonu ise Ukrayna'nın finansman açığının sadece bu yıl 40 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.Bununla birlikte Dünya Bankası, Ukrayna'nın uzun vadeli yeniden yapılanma ihtiyacının 411 milyar dolar olduğuna dikkat çekerken, gazeteye göre Kiev için ‘en büyük risklerden biri’ yardım açığının büyük miktarlarda yeni para basarak enflasyonist bir yola girme olasılığı.AB’den Kiev’e 4 yıl için 50 milyar Euro’luk mali yardım, aylık 1.02 milyar Euro'luk ödeme anlamına gelirken, bu da Kiev'in Brüksel'den aylık 1.5 milyar Euro bütçe yardımı aldığı 2023 yılına kıyasla Ukrayna'nın aylık finansmanının yarı yarıya azalması anlamına geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240206/ab-ukrayna-silahli-kuvvetlerini-kendi-ordusunun-parcasi-haline-getirmeyi-amacliyor-1080468438.html

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