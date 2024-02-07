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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abnin-kieve-verecegi-50-milyar-euro-ukraynanin-sorunlarini-cozmeyecek-1080500850.html
'AB'nin Kiev'e vereceği 50 milyar Euro Ukrayna'nın sorunlarını çözmeyecek'
'AB'nin Kiev'e vereceği 50 milyar Euro Ukrayna'nın sorunlarını çözmeyecek'
Avrupa Birliği (AB) tarafından 2027 yılına kadar Kiev'e tahsis edilmesi planlanan 50 milyar Euro’nun Ukrayna'nın sorunları karşısında çok küçük bir meblağ... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T14:20+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
mali yardım
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Politico gazetesi, AB'nin Kiev için kararlaştırdığı 50 milyar Euro’luk yardım paketi onayının mürekkebi dahi henüz kurumazken, Ukrayna’nın devasa bütçe açıkları ve zorlukları göz önüne alındığında bu miktarın önemsiz olduğunun altını çizdi.“Özellikle ABD ve Avrupa, Kiev'e çok daha büyük fonlar ayırmak zorunda kalacakları gibi rahatsız edici bir gerçekle karşı karşıya” ifadelerine yer veren gazete, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi Başkanı Johan Van Overtveldt’e atıfta bulunarak şu sözlerine yer verdi:2027’ye kadar 4 yıla yayılacak 50 milyar Euro’luk yardım paketine rağmen Uluslararası Para Fonu ise Ukrayna'nın finansman açığının sadece bu yıl 40 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.Bununla birlikte Dünya Bankası, Ukrayna'nın uzun vadeli yeniden yapılanma ihtiyacının 411 milyar dolar olduğuna dikkat çekerken, gazeteye göre Kiev için ‘en büyük risklerden biri’ yardım açığının büyük miktarlarda yeni para basarak enflasyonist bir yola girme olasılığı.AB’den Kiev’e 4 yıl için 50 milyar Euro’luk mali yardım, aylık 1.02 milyar Euro'luk ödeme anlamına gelirken, bu da Kiev'in Brüksel'den aylık 1.5 milyar Euro bütçe yardımı aldığı 2023 yılına kıyasla Ukrayna'nın aylık finansmanının yarı yarıya azalması anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/ab-ukrayna-silahli-kuvvetlerini-kendi-ordusunun-parcasi-haline-getirmeyi-amacliyor-1080468438.html
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avrupa birliği, ab, ukrayna, mali yardım, kiev
avrupa birliği, ab, ukrayna, mali yardım, kiev

'AB'nin Kiev'e vereceği 50 milyar Euro Ukrayna'nın sorunlarını çözmeyecek'

14:20 07.02.2024 (güncellendi: 14:37 07.02.2024)
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği Brüksel
Avrupa Birliği Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Avrupa Birliği (AB) tarafından 2027 yılına kadar Kiev'e tahsis edilmesi planlanan 50 milyar Euro’nun Ukrayna'nın sorunları karşısında çok küçük bir meblağ olduğuna vurgu yapılırken, sadece bu yıl ülkenin Batılı sponsorlar tarafından finanse edilen açığının 40 milyar doları (37 milyar Euro’dan fazla) aşacağı bildirildi.
Politico gazetesi, AB'nin Kiev için kararlaştırdığı 50 milyar Euro’luk yardım paketi onayının mürekkebi dahi henüz kurumazken, Ukrayna’nın devasa bütçe açıkları ve zorlukları göz önüne alındığında bu miktarın önemsiz olduğunun altını çizdi.
Özellikle ABD ve Avrupa, Kiev'e çok daha büyük fonlar ayırmak zorunda kalacakları gibi rahatsız edici bir gerçekle karşı karşıya” ifadelerine yer veren gazete, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi Başkanı Johan Van Overtveldt’e atıfta bulunarak şu sözlerine yer verdi:

50 milyar Euro'nun yeterli olmadığı açık. Avrupa, çabalarını arttırması gerektiğinin farkında

2027’ye kadar 4 yıla yayılacak 50 milyar Euro’luk yardım paketine rağmen Uluslararası Para Fonu ise Ukrayna'nın finansman açığının sadece bu yıl 40 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.
Bununla birlikte Dünya Bankası, Ukrayna'nın uzun vadeli yeniden yapılanma ihtiyacının 411 milyar dolar olduğuna dikkat çekerken, gazeteye göre Kiev için ‘en büyük risklerden biri’ yardım açığının büyük miktarlarda yeni para basarak enflasyonist bir yola girme olasılığı.
AB’den Kiev’e 4 yıl için 50 milyar Euro’luk mali yardım, aylık 1.02 milyar Euro'luk ödeme anlamına gelirken, bu da Kiev'in Brüksel'den aylık 1.5 milyar Euro bütçe yardımı aldığı 2023 yılına kıyasla Ukrayna'nın aylık finansmanının yarı yarıya azalması anlamına geliyor.
Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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