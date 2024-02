https://sputniknews.com.tr/20240207/lutfu-savas-hataylilar-hakli-olarak-cok-kizgin-ve-ofkeli-canlari-cok-yandi-1080521925.html

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hataylılar haklı olarak çok kızgın ve öfkeli, canları çok yandı. Herkesi protesto etmek haklarıdır" dedi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T23:55+0300

2024-02-07T23:55+0300

2024-02-08T00:02+0300

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen ‘Sessiz Yürüyüş’ esnasında yaşanan olaylara ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Hatay’ın üzerinden çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ve her zaman Hatay halkının bu tarz oyunlar karşısında dik duracağını söyleyen Başkan Savaş, "Hatay’da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz. İktidar tarafından Hatay’ı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesinin istenmediğini biliyoruz. Hatay’da sığınmacı işgaline karşı asla sessiz kalmayacağımı herkese beyan etmek istiyorum. Hatay’da imar rantına izin vermeyeceğim. Hatay asla tehditlere teslim etmeyeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim ve yılmayacağım. Hatay bizim canımız. Türkiye de bedenimiz. Bu can bu bedenden çıkarsa nice olur halimiz” dedi. 'Dört beş gün önce uyarıldım'Anma töreninde yaşananlara ilişkin de Savaş, "Olaya bütüncül bakmak lazım. Olayı tek bir kişinin üzerinde demek doğru olmaz. Ben 6 Şubat’tan dört beş gün önce uyarıldım. Provokasyonların olacağını ve belli grupların olduğunu söylediler. Ben hemşehrilerimizin içinde her gün geziyorum. Gerçekten de Hatay’da deprem sonrası insanların beklentisine zaman zaman cevap veremediğimiz veya eksiğimiz de olabilir. Biz hemşehrilerimizin sitemlerini emir sayarız. O sitemler ne ise o sitemlerin karşısında sıkıntıları da tamir ederiz. Biz hemşehrilerimiz ile 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bu konudaki iyi niyetine Hatay’a sahip çıkma arzularından dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Savaş, basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları ifade etti:Eski Futbolcu Gökhan Zan ile hiçbir sorunu olmadığını da söyleyen Savaş, "Ben futbolu bıraktığında ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatayspor’daydı. Benden helallik isteyerek Avrupa’da eğitim alacağını söyleyerek vedalaştı. Aramızda hiçbir kırgınlık yok. Volkan Hoca’nın Hatayspor’a gelmesinden sonra böyle oldu. Bu bir tercih meselesi. Biz daha nitelikli, daha kapasiteli, ayağı yere basan ve Hatay’ı taşıyabilecek teknik direktöre sahip olmak istedik” dedi.

