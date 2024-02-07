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Lütfü Savaş: Hataylılar haklı olarak çok kızgın ve öfkeli, canları çok yandı
Lütfü Savaş: Hataylılar haklı olarak çok kızgın ve öfkeli, canları çok yandı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hataylılar haklı olarak çok kızgın ve öfkeli, canları çok yandı. Herkesi protesto etmek haklarıdır" dedi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen ‘Sessiz Yürüyüş’ esnasında yaşanan olaylara ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Hatay’ın üzerinden çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ve her zaman Hatay halkının bu tarz oyunlar karşısında dik duracağını söyleyen Başkan Savaş, "Hatay’da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz. İktidar tarafından Hatay’ı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesinin istenmediğini biliyoruz. Hatay’da sığınmacı işgaline karşı asla sessiz kalmayacağımı herkese beyan etmek istiyorum. Hatay’da imar rantına izin vermeyeceğim. Hatay asla tehditlere teslim etmeyeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim ve yılmayacağım. Hatay bizim canımız. Türkiye de bedenimiz. Bu can bu bedenden çıkarsa nice olur halimiz” dedi. 'Dört beş gün önce uyarıldım'Anma töreninde yaşananlara ilişkin de Savaş, "Olaya bütüncül bakmak lazım. Olayı tek bir kişinin üzerinde demek doğru olmaz. Ben 6 Şubat’tan dört beş gün önce uyarıldım. Provokasyonların olacağını ve belli grupların olduğunu söylediler. Ben hemşehrilerimizin içinde her gün geziyorum. Gerçekten de Hatay’da deprem sonrası insanların beklentisine zaman zaman cevap veremediğimiz veya eksiğimiz de olabilir. Biz hemşehrilerimizin sitemlerini emir sayarız. O sitemler ne ise o sitemlerin karşısında sıkıntıları da tamir ederiz. Biz hemşehrilerimiz ile 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bu konudaki iyi niyetine Hatay’a sahip çıkma arzularından dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Savaş, basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları ifade etti:Eski Futbolcu Gökhan Zan ile hiçbir sorunu olmadığını da söyleyen Savaş, "Ben futbolu bıraktığında ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatayspor’daydı. Benden helallik isteyerek Avrupa’da eğitim alacağını söyleyerek vedalaştı. Aramızda hiçbir kırgınlık yok. Volkan Hoca’nın Hatayspor’a gelmesinden sonra böyle oldu. Bu bir tercih meselesi. Biz daha nitelikli, daha kapasiteli, ayağı yere basan ve Hatay’ı taşıyabilecek teknik direktöre sahip olmak istedik” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/lutfu-savastan-hatay-icin-adaylik-aciklamasi-1080504635.html
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hatay, lütfü savaş, chp, deprem, depremzede
hatay, lütfü savaş, chp, deprem, depremzede

Lütfü Savaş: Hataylılar haklı olarak çok kızgın ve öfkeli, canları çok yandı

23:55 07.02.2024 (güncellendi: 00:02 08.02.2024)
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© FADIL KÖSEDAĞ - İSA AKAR-AW852166
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hataylılar haklı olarak çok kızgın ve öfkeli, canları çok yandı. Herkesi protesto etmek haklarıdır" dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen ‘Sessiz Yürüyüş’ esnasında yaşanan olaylara ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hatay’ın üzerinden çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ve her zaman Hatay halkının bu tarz oyunlar karşısında dik duracağını söyleyen Başkan Savaş, "Hatay’da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz. İktidar tarafından Hatay’ı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesinin istenmediğini biliyoruz. Hatay’da sığınmacı işgaline karşı asla sessiz kalmayacağımı herkese beyan etmek istiyorum. Hatay’da imar rantına izin vermeyeceğim. Hatay asla tehditlere teslim etmeyeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim ve yılmayacağım. Hatay bizim canımız. Türkiye de bedenimiz. Bu can bu bedenden çıkarsa nice olur halimiz” dedi.

'Dört beş gün önce uyarıldım'

Anma töreninde yaşananlara ilişkin de Savaş, "Olaya bütüncül bakmak lazım. Olayı tek bir kişinin üzerinde demek doğru olmaz. Ben 6 Şubat’tan dört beş gün önce uyarıldım. Provokasyonların olacağını ve belli grupların olduğunu söylediler. Ben hemşehrilerimizin içinde her gün geziyorum. Gerçekten de Hatay’da deprem sonrası insanların beklentisine zaman zaman cevap veremediğimiz veya eksiğimiz de olabilir. Biz hemşehrilerimizin sitemlerini emir sayarız. O sitemler ne ise o sitemlerin karşısında sıkıntıları da tamir ederiz. Biz hemşehrilerimiz ile 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bu konudaki iyi niyetine Hatay’a sahip çıkma arzularından dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Savaş, basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da şunları ifade etti:
“6 Şubat yıldönümü anma törenlerinde yaşadıklarımız sadece provokasyon mu? Elbette değil. Siyasileri protesto edenlerin hepsi provokatör mü? Kesinlikle hayır. Hataylılar haklı olarak çok kızgın ve öfkeli, canları çok yandı. Herkesi protesto etmek haklarıdır. Ancak Belediye Başkanı olarak bazı provokasyonların beklendiğini biliyordum. Bazı gruplar hazırlık yapıyor diye uyarıldım. Ben her zaman toplum içinde olan bir insanım. Sayın Genel Başkanım Özgür Özel ve İBB Başkanımız ile toplumun içinden anıta yürüdük. Hiçbir sorun yoktu ama maalesef orada provokasyonla karşılaştık. Siz muhalefet partisi liderini, Büyükşehir Belediye Başkanını protesto ettirmek isteyebilirsiniz, durdurmayabilirsiniz ama Sağlık Bakanı gelmiş, orada her şey olabilirdi. Din adamlarımız konuşurken su şişeleri, çakmaklar atıldı. İçimize kadar girip slogan atan insanlar vardı. Müftünün hemen yan tarafında bir kişi çıkıp sağlık bakanına sataştı. Halkımız için herkes için daha ciddi güvenlik tedbiri alınmalıydı. Hatay halkının karşı karşıya olduğu temel problemlerin ve ihtiyaçların göz ardı edilmesine neden olan bunların, bu linç kampanyasının sebebini hepimiz biliyoruz.”
Eski Futbolcu Gökhan Zan ile hiçbir sorunu olmadığını da söyleyen Savaş, "Ben futbolu bıraktığında ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatayspor’daydı. Benden helallik isteyerek Avrupa’da eğitim alacağını söyleyerek vedalaştı. Aramızda hiçbir kırgınlık yok. Volkan Hoca’nın Hatayspor’a gelmesinden sonra böyle oldu. Bu bir tercih meselesi. Biz daha nitelikli, daha kapasiteli, ayağı yere basan ve Hatay’ı taşıyabilecek teknik direktöre sahip olmak istedik” dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
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