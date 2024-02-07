https://sputniknews.com.tr/20240207/karsta-yogun-kar-mahsur-kalan-21-arac-kurtarildi-1080486623.html

Kars'ta yoğun kar: Mahsur kalan 2 ambulans ve 19 araç kurtarıldı

Kars'ta yoğun kar: Mahsur kalan 2 ambulans ve 19 araç kurtarıldı

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

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Kars'ta aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.Yoğun tipi nedeniyle 56 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, 2 ambulans ve 19 araç mahsur kaldıkları yerlerden İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.Arpaçay-Çıldır kara yolunda da yoğun tipi yüzünden bazı araçlar kara gömüldü, yol ulaşıma kapatıldı.Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor

https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-sel-ve-heyelan-karayolu-ulasima-kapandi-camidekiler-mahsur-kaldi-1080483649.html

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