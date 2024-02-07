https://sputniknews.com.tr/20240207/karsta-yogun-kar-mahsur-kalan-21-arac-kurtarildi-1080486623.html
Kars'ta yoğun kar: Mahsur kalan 2 ambulans ve 19 araç kurtarıldı
Kars'ta yoğun kar: Mahsur kalan 2 ambulans ve 19 araç kurtarıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T01:46+0300
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Kars'ta aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.Yoğun tipi nedeniyle 56 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, 2 ambulans ve 19 araç mahsur kaldıkları yerlerden İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.Arpaçay-Çıldır kara yolunda da yoğun tipi yüzünden bazı araçlar kara gömüldü, yol ulaşıma kapatıldı.Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
https://sputniknews.com.tr/20240206/artvinde-sel-ve-heyelan-karayolu-ulasima-kapandi-camidekiler-mahsur-kaldi-1080483649.html
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kars, kar, hava
Kars'ta yoğun kar: Mahsur kalan 2 ambulans ve 19 araç kurtarıldı
01:46 07.02.2024 (güncellendi: 01:47 07.02.2024)
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı.
Kars'ta aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.
Yoğun tipi nedeniyle 56 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, 2 ambulans ve 19 araç mahsur kaldıkları yerlerden İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.
Arpaçay-Çıldır kara yolunda da yoğun tipi yüzünden bazı araçlar kara gömüldü, yol ulaşıma kapatıldı.
Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor