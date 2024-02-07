https://sputniknews.com.tr/20240207/halep-sakinleri-6-subat-depremini-hatirliyor-en-korkunc-20-saniye-1080504087.html
Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye
Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye
Türkiye ve Suriye'de 60 binden fazla kişinin hayatına mal olan ‘asrın felaketinden’ tam bir yıl geçti. Suriye'nin ekonomi başkenti olarak da bilinen Halep... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T17:13+0300
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multimedya
video
suriye
halep
deprem
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2011’den bu yana terörle mücadele, 2019'dan bu yana Amerikan yaptırımları ve son olarak da 2023’te deprem ile karşı karşı kaldı.Şüphesiz 6 Şubat depremi tüm bu olayların en korkuncu idi. Sputnik, depremde en çok zarar gören mahalleleri ziyaret etti ve bölge sakinleriyle sohbet etti.
https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-cankurtaran-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-insanlarin-yardimlasmasi-muhtesemdi-1080477527.html
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Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye
Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye
2024-02-07T17:13+0300
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, suriye, halep, deprem
video, suriye, halep, deprem
Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye
Türkiye ve Suriye'de 60 binden fazla kişinin hayatına mal olan ‘asrın felaketinden’ tam bir yıl geçti. Suriye'nin ekonomi başkenti olarak da bilinen Halep, depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alıyor.
2011’den bu yana terörle mücadele, 2019'dan bu yana Amerikan yaptırımları ve son olarak da 2023’te deprem ile karşı karşı kaldı.
Şüphesiz 6 Şubat depremi tüm bu olayların en korkuncu idi.
Sputnik, depremde en çok zarar gören mahalleleri ziyaret etti ve bölge sakinleriyle sohbet etti.