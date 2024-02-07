https://sputniknews.com.tr/20240207/halep-sakinleri-6-subat-depremini-hatirliyor-en-korkunc-20-saniye-1080504087.html

Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye

Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye

Türkiye ve Suriye'de 60 binden fazla kişinin hayatına mal olan ‘asrın felaketinden’ tam bir yıl geçti. Suriye'nin ekonomi başkenti olarak da bilinen Halep... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T17:13+0300

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multimedya

video

suriye

halep

deprem

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2011’den bu yana terörle mücadele, 2019'dan bu yana Amerikan yaptırımları ve son olarak da 2023’te deprem ile karşı karşı kaldı.Şüphesiz 6 Şubat depremi tüm bu olayların en korkuncu idi. Sputnik, depremde en çok zarar gören mahalleleri ziyaret etti ve bölge sakinleriyle sohbet etti.

https://sputniknews.com.tr/20240206/rus-cankurtaran-turkiyedeki-deprem-bolgesinde-insanlarin-yardimlasmasi-muhtesemdi-1080477527.html

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Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye Halep sakinleri 6 Şubat depremini hatırlıyor: En korkunç 20 saniye 2024-02-07T17:13+0300 true PT1M59S

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Sputnik Türkiye

video, suriye, halep, deprem