https://sputniknews.com.tr/20240207/galatasaray-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-cikti-1080486859.html
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı
Galatasaray son 16 turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig takımı Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T02:22+0300
2024-02-07T02:22+0300
2024-02-07T02:22+0300
spor
carlos vinicius
galatasay kulübü
ziraat türkiye kupası
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti. Yeni transfer Vinicius golle başladıGalatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/galatasaray-uefa-avrupa-ligi-kadrosunu-guncelledi-3-isim-listeden-cikarildi-3-isim-eklendi-1080481946.html
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carlos vinicius, galatasay kulübü, ziraat türkiye kupası
carlos vinicius, galatasay kulübü, ziraat türkiye kupası
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı
Galatasaray son 16 turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig takımı Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.
Yeni transfer Vinicius golle başladı
Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.
Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.