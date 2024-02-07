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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı
Galatasaray son 16 turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig takımı Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
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spor
carlos vinicius
galatasay kulübü
ziraat türkiye kupası
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti. Yeni transfer Vinicius golle başladıGalatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.
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carlos vinicius, galatasay kulübü, ziraat türkiye kupası
carlos vinicius, galatasay kulübü, ziraat türkiye kupası

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı

02:22 07.02.2024
© AAgalatasaray, trabzonspor, futbol topu
galatasaray, trabzonspor, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AA
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Galatasaray son 16 turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig takımı Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti.

Yeni transfer Vinicius golle başladı

Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.
Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.
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