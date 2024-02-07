https://sputniknews.com.tr/20240207/galatasaray-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-cikti-1080486859.html

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı

Galatasaray son 16 turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig takımı Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T02:22+0300

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spor

carlos vinicius

galatasay kulübü

ziraat türkiye kupası

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçı 4-2 kazanarak tek maç eleme usulüne göre yapılan turu geçen taraf oldu.Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada Halil Dervişoğlu ve 40. dakikada Tete, 90+5. dakikada Carlos Vinicius attı. Bandırmaspor'un gollerini ise 45+3. dakikada Sergen Piçinciol, 77. dakikada ise Remi Mulumba kaydetti. Yeni transfer Vinicius golle başladıGalatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Carlos Vinicius, ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Fulham takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor, ilk resmi maçına Bandırmaspor karşısında çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 90+5. dakikasında ağları havalandırarak Galatasaray kariyerine golle start verdi.Carlos Vinicius, maç sonunda taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240206/galatasaray-uefa-avrupa-ligi-kadrosunu-guncelledi-3-isim-listeden-cikarildi-3-isim-eklendi-1080481946.html

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carlos vinicius, galatasay kulübü, ziraat türkiye kupası