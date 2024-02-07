https://sputniknews.com.tr/20240207/fukusimada-radyoaktif-sizinti-alarmi-normal-degerin-14-milyon-kat-uzerine-cikildi-1080509050.html

Fukuşima'da radyoaktif sızıntı alarmı: Normal değerin 14 milyon kat üzerine çıkıldı

Fukuşima'da radyoaktif sızıntı alarmı: Normal değerin 14 milyon kat üzerine çıkıldı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde ('Fukuşima-1') radyonüklit içeren su sızıntısı... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T16:40+0300

2024-02-07T16:40+0300

2024-02-07T16:40+0300

dünya

fukuşima

nükleer santral

radyoaktif sızıntı

radyoaktif madde

japonya

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Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nden (TEPCO) yapılan açıklamaya göre bu sabah yerel saatle 09:00'da (TSİ 03:00) bir santral çalışanı, radyonüklit içeren suyun büyük miktarda sızdığını fark etti.Çalışan, ekipmanın temiz suyla yıkanması sırasında yapılan teknik incelemede, kapalı olması gereken 16 vanadan 10'unun açık olduğunu tespit etti.5.5 ton suyun sızdığını hesaplayan TEPCO, suyun radyoaktif sezyum ve stronsiyum da dahil radyonüklitler içerdiğini, radyoaktif maddelerin içeriğinin 22 milyar bekerel olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.Normal değerin sadece 1500 bekerel olduğunun altını çizen şirket, yapılan hesaplamalara bu değerin 14 milyon kattan fazla aşıldığının öngörüldüğünü vurguladı.TEPCO, suyun önemli bölümünün toprağa karıştığının düşünüldüğünü de ifade etti.13 yıldır sorunlar yaşanıyorMart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi 'tahliye bölgesi' ilan edilmişti. Santral, yıkıcı deprem ve tsunamiden bu yana radyoaktif su biriktirme sorunuyla boğuşuyor.Halihazırda Fukuşima Nükleer Santrali arazisinde 1 milyon 340 bin tondan fazla su birikmiş durumda.Japonya hükümeti, radyasyondan temizlenmiş bu suyu kademeli olarak okyanusa tahliye etme kararını alırken, bu operasyonunun 30-40 yıl sürmesi bekleniyor.Tokyo’nun bu kararı birkaç ülkede endişelere neden olurken, Çin Gümrük Genel Müdürlüğü, atık su tahliyesinin birinci aşamasının başladığı 24 Ağustos’tan itibaren, Japonya’dan tüm deniz ürünleri ithalatına yasak getirmişti.Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor da 16 Ekim’den itibaren bu yasağa katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231102/fukusima-1den-atik-su-tahliyesinin-ucuncu-asamasi-basladi-1077003612.html

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fukuşima, nükleer santral, radyoaktif sızıntı, radyoaktif madde, japonya