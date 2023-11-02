https://sputniknews.com.tr/20231102/fukusima-1den-atik-su-tahliyesinin-ucuncu-asamasi-basladi-1077003612.html

Fukuşima-1’den atık su tahliyesinin üçüncü aşaması başladı

Fukuşima-1’den atık su tahliyesinin üçüncü aşaması başladı

Japonya’daki Fukuşima-1 Nükleer Santrali operatörü Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketi, acil durum istasyonunun reaktörlerini soğutma sürecinde kullanılan... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T16:51+0300

2023-11-02T16:51+0300

2023-11-02T16:51+0300

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nükleer santral

çin halk cumhuriyeti

fukuşima santrali

fukuşima daiçi nükleer santrali

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TEPCO’nun açıklamasında göre, 20 Kasım’a kadar sürecek üçüncü aşama sırasında yaklaşık 7 bin 800 ton atık suyun okyanusa boşaltılması planlanıyor. Atık su günlük en fazla 500 ton partilerle tahliye edilecek.Toplamda, 31 Mart 2024’e kadar okyanusa 31 bin 200 ton atık suyun tahliyesi planlanıyor. Yani bu süreçte bir aşama daha olacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bu sürece onay verdi.Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali, 2011'deki 9 büyüklüğündeki yıkıcı deprem ve tsunamiden bu yana radyoaktif su biriktirme sorunuyla boğuşuyor.Halihazırda Fukuşima Nükleer Santrali arazisinde 1 milyon 340 bin tondan fazla su birikmiş durumda. Japonya hükümeti, radyasyondan temizlenmiş bu suyu kademeli olarak okyanusa tahliye etme kararını alırken, bu operasyonunun 30-40 yıl sürmesi bekleniyor.Tokyo’nun bu kararı birkaç ülkede endişelere neden olurken, Çin Gümrük Genel Müdürlüğü, atık su tahliyesinin birinci aşamasının başladığı 24 Ağustos’tan itibaren, Japonya’dan tüm deniz ürünleri ithalatına yasak getirmişti.Rus tarım ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor da 16 Ekim’den itibaren bu yasağa katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230714/cin-japonyayi-fukusima-su-tahliyesi-hakkinda-insanlara-sus-payi-odemekle-sucladi-1073558714.html

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japonya, nükleer, nükleer santral, çin halk cumhuriyeti, fukuşima santrali, fukuşima daiçi nükleer santrali