https://sputniknews.com.tr/20240207/fransiz-general-zelenskiyin-askeri-operasyonlari-yonetme-arzusu-trajik-sonuclara-yol-acacak-1080517057.html
Fransız general: Zelenskiy'in askeri operasyonları yönetme arzusu trajik sonuçlara yol açacak
Fransız general: Zelenskiy'in askeri operasyonları yönetme arzusu trajik sonuçlara yol açacak
Fransız General Richoux, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almasının vahim sonuçlara yol açacağını belirtti. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T20:32+0300
2024-02-07T20:32+0300
2024-02-07T20:32+0300
ukrayna krizi
fransa
vladimir zelenskiy
valeriy zalujnıy
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079893635_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16aa14915e1eb5ddb15c438d19c796ad.jpg
L’Express’in aktardığına göre, Fransa Silahlı Kuvvetleri 7. Tank Tugayı eski komutanı General Nicolas Richoux, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in cephedeki operasyonların kontrolünü eline alarak Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almasının ülke için vahim sonuçları olacağını söyledi.Richoux, “Devlet Başkanı Zelenskiy'in askeri operasyonların kontrolünü ele geçirmek istemesi uzun vadede vahim sonuçlar doğurabilir” dedi.Zalujnıy'ın görevden alınmasının Ukrayna Devlet Başkanı'nın siyasi pozisyonunu ciddi şekilde zayıflatacağını belirten Fransız general, böyle bir adımın Zelenskiy’in ‘potansiyel bir rakipten kurtulma hamlesi’ olarak değerlendirilebileceği ve suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.Daha önce Zelenskiy, İtalyan Rai1 televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğünü ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdden-zalujniy-aciklamasi-kararlari-kieve-birakiyoruz-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080515080.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079893635_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85929a3ba474224a8deedc92c3596110.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı
fransa, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı
Fransız general: Zelenskiy'in askeri operasyonları yönetme arzusu trajik sonuçlara yol açacak
Fransız General Richoux, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almasının vahim sonuçlara yol açacağını belirtti.
L’Express’in aktardığına göre, Fransa Silahlı Kuvvetleri 7. Tank Tugayı eski komutanı General Nicolas Richoux, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in cephedeki operasyonların kontrolünü eline alarak Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almasının ülke için vahim sonuçları olacağını söyledi.
Richoux, “Devlet Başkanı Zelenskiy'in askeri operasyonların kontrolünü ele geçirmek istemesi uzun vadede vahim sonuçlar doğurabilir” dedi.
Zalujnıy'ın görevden alınmasının Ukrayna Devlet Başkanı'nın siyasi pozisyonunu ciddi şekilde zayıflatacağını belirten Fransız general, böyle bir adımın Zelenskiy’in ‘potansiyel bir rakipten kurtulma hamlesi’ olarak değerlendirilebileceği ve suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.
Daha önce Zelenskiy, İtalyan Rai1 televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğünü ifade etmişti.