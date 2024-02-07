https://sputniknews.com.tr/20240207/fransiz-general-zelenskiyin-askeri-operasyonlari-yonetme-arzusu-trajik-sonuclara-yol-acacak-1080517057.html

Fransız general: Zelenskiy'in askeri operasyonları yönetme arzusu trajik sonuçlara yol açacak

Fransız general: Zelenskiy'in askeri operasyonları yönetme arzusu trajik sonuçlara yol açacak

Fransız General Richoux, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almasının vahim sonuçlara yol açacağını belirtti. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T20:32+0300

2024-02-07T20:32+0300

2024-02-07T20:32+0300

ukrayna krizi

fransa

vladimir zelenskiy

valeriy zalujnıy

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

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L’Express’in aktardığına göre, Fransa Silahlı Kuvvetleri 7. Tank Tugayı eski komutanı General Nicolas Richoux, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in cephedeki operasyonların kontrolünü eline alarak Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almasının ülke için vahim sonuçları olacağını söyledi.Richoux, “Devlet Başkanı Zelenskiy'in askeri operasyonların kontrolünü ele geçirmek istemesi uzun vadede vahim sonuçlar doğurabilir” dedi.Zalujnıy'ın görevden alınmasının Ukrayna Devlet Başkanı'nın siyasi pozisyonunu ciddi şekilde zayıflatacağını belirten Fransız general, böyle bir adımın Zelenskiy’in ‘potansiyel bir rakipten kurtulma hamlesi’ olarak değerlendirilebileceği ve suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.Daha önce Zelenskiy, İtalyan Rai1 televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğünü ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240207/abdden-zalujniy-aciklamasi-kararlari-kieve-birakiyoruz-ukraynayi-desteklemeye-devam-edecegiz-1080515080.html

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fransa, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı