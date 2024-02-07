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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/fransa-cumhurbaskani-macrondan-7-ekim-aciklamasi-yuzyilimizin-en-buyuk-yahudi-katliami-1080509645.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 7 Ekim açıklaması: 'Yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 7 Ekim açıklaması: 'Yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 7 Şubat Çarşamba günü Paris'te, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanlarına ulusal bir... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T16:55+0300
2024-02-07T16:55+0300
israil- filistin çatışması
fransa
emmanuel macron
paris
elysee sarayı
israil
israil-filistin
antisemitizm
yahudi karşıtlığı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanları için Paris'teki Invalides Sarayı'nın avlusunda ulusal anma töreni düzenledi. Bu saldırının 'yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı' olduğunu ifade eden Macron, Fransa'nın Filistinli İslamcı hareketin rehineleri olduğu düşünülen 3 Fransız vatandaşının "serbest bırakılması" için her gün mücadele ettiğini yineledi.Macron açıklamasında, "Fransa'nın gözünde tüm yaşamlar eşittir, paha biçilmezdir. Burada ya da orada yaygın, sınır tanımayan antisemitizme teslim olmamalıyız, çünkü bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Hiçbir şey bu terörizmi haklı gösteremez ya da mazur gösteremez" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/misirdaki-fransa-disisleri-bakani-sejournedan-iki-devletli-cozum-cagrisi-1080373590.html
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fransa, emmanuel macron, paris, elysee sarayı, israil, israil-filistin, antisemitizm, yahudi karşıtlığı
fransa, emmanuel macron, paris, elysee sarayı, israil, israil-filistin, antisemitizm, yahudi karşıtlığı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 7 Ekim açıklaması: 'Yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı'

16:55 07.02.2024
© FotoğrafMacron ve Netanyahu görüşmesi
Macron ve Netanyahu görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© Fotoğraf
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron 7 Şubat Çarşamba günü Paris'te, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanlarına ulusal bir saygı duruşunda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanları için Paris'teki Invalides Sarayı'nın avlusunda ulusal anma töreni düzenledi.
Bu saldırının 'yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı' olduğunu ifade eden Macron, Fransa'nın Filistinli İslamcı hareketin rehineleri olduğu düşünülen 3 Fransız vatandaşının "serbest bırakılması" için her gün mücadele ettiğini yineledi.
Macron açıklamasında, "Fransa'nın gözünde tüm yaşamlar eşittir, paha biçilmezdir. Burada ya da orada yaygın, sınır tanımayan antisemitizme teslim olmamalıyız, çünkü bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Hiçbir şey bu terörizmi haklı gösteremez ya da mazur gösteremez" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Mısır’daki Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne’dan iki devletli çözüm çağrısı
4 Şubat, 15:39
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