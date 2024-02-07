https://sputniknews.com.tr/20240207/fransa-cumhurbaskani-macrondan-7-ekim-aciklamasi-yuzyilimizin-en-buyuk-yahudi-katliami-1080509645.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 7 Ekim açıklaması: 'Yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 7 Ekim açıklaması: 'Yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 7 Şubat Çarşamba günü Paris'te, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanlarına ulusal bir... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T16:55+0300

2024-02-07T16:55+0300

2024-02-07T16:55+0300

israil- filistin çatışması

fransa

emmanuel macron

paris

elysee sarayı

israil

israil-filistin

antisemitizm

yahudi karşıtlığı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanları için Paris'teki Invalides Sarayı'nın avlusunda ulusal anma töreni düzenledi. Bu saldırının 'yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı' olduğunu ifade eden Macron, Fransa'nın Filistinli İslamcı hareketin rehineleri olduğu düşünülen 3 Fransız vatandaşının "serbest bırakılması" için her gün mücadele ettiğini yineledi.Macron açıklamasında, "Fransa'nın gözünde tüm yaşamlar eşittir, paha biçilmezdir. Burada ya da orada yaygın, sınır tanımayan antisemitizme teslim olmamalıyız, çünkü bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Hiçbir şey bu terörizmi haklı gösteremez ya da mazur gösteremez" dedi.

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fransa

paris

elysee sarayı

israil

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fransa, emmanuel macron, paris, elysee sarayı, israil, israil-filistin, antisemitizm, yahudi karşıtlığı