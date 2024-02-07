https://sputniknews.com.tr/20240207/fransa-cumhurbaskani-macrondan-7-ekim-aciklamasi-yuzyilimizin-en-buyuk-yahudi-katliami-1080509645.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 7 Ekim açıklaması: 'Yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 7 Ekim açıklaması: 'Yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 7 Şubat Çarşamba günü Paris'te, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanlarına ulusal bir... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T16:55+0300
2024-02-07T16:55+0300
2024-02-07T16:55+0300
israil- filistin çatışması
fransa
emmanuel macron
paris
elysee sarayı
israil
israil-filistin
antisemitizm
yahudi karşıtlığı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanları için Paris'teki Invalides Sarayı'nın avlusunda ulusal anma töreni düzenledi. Bu saldırının 'yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı' olduğunu ifade eden Macron, Fransa'nın Filistinli İslamcı hareketin rehineleri olduğu düşünülen 3 Fransız vatandaşının "serbest bırakılması" için her gün mücadele ettiğini yineledi.Macron açıklamasında, "Fransa'nın gözünde tüm yaşamlar eşittir, paha biçilmezdir. Burada ya da orada yaygın, sınır tanımayan antisemitizme teslim olmamalıyız, çünkü bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Hiçbir şey bu terörizmi haklı gösteremez ya da mazur gösteremez" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240204/misirdaki-fransa-disisleri-bakani-sejournedan-iki-devletli-cozum-cagrisi-1080373590.html
fransa
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fransa, emmanuel macron, paris, elysee sarayı, israil, israil-filistin, antisemitizm, yahudi karşıtlığı
fransa, emmanuel macron, paris, elysee sarayı, israil, israil-filistin, antisemitizm, yahudi karşıtlığı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 7 Ekim açıklaması: 'Yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 7 Şubat Çarşamba günü Paris'te, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanlarına ulusal bir saygı duruşunda bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının Fransız kurbanları için Paris'teki Invalides Sarayı'nın avlusunda ulusal anma töreni düzenledi.
Bu saldırının 'yüzyılımızın en büyük Yahudi katliamı' olduğunu ifade eden Macron, Fransa'nın Filistinli İslamcı hareketin rehineleri olduğu düşünülen 3 Fransız vatandaşının "serbest bırakılması" için her gün mücadele ettiğini yineledi.
Macron açıklamasında, "Fransa'nın gözünde tüm yaşamlar eşittir, paha biçilmezdir. Burada ya da orada yaygın, sınır tanımayan antisemitizme teslim olmamalıyız, çünkü bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Hiçbir şey bu terörizmi haklı gösteremez ya da mazur gösteremez" dedi.