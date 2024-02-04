https://sputniknews.com.tr/20240204/misirdaki-fransa-disisleri-bakani-sejournedan-iki-devletli-cozum-cagrisi-1080373590.html

Mısır’daki Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne’dan iki devletli çözüm çağrısı

Mısır’daki Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne’dan iki devletli çözüm çağrısı

Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı Mısır'da temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T15:39+0300

2024-02-04T15:39+0300

2024-02-04T15:39+0300

israil- filistin çatışması

fransa

mısır

ortadoğu

fransa dışişleri bakanlığı

abdulfettah el sisi

samih şukri

gazze

gazze şeridi

israil

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3 günlük Ortadoğu ziyareti kapsamında başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Fransız Bakan Sejourne, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İlk Ortadoğu ziyaretinde önce ‘Fransa'nın stratejik ortağı’ Mısır'a gittiğini ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüğünü belirten Sejourne, "Fransa'nın Gazze'de bir insani ateşkese ve iki devletli siyasi çözümün yeniden başlatılmasına yönelik taahhüdünü yinelediğini" ifade etti.Sejourne, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile de bir araya geldi.Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki bakanın ekonomik işbirliği, yatırım, Gazze'deki savaşın durdurulması ve insani yardımların hızlandırılması konularını ele aldığını kaydetti.Sejourne'nin bölge ziyareti kapsamında, Mısır'ın ardından İsrail, Ürdün, Filistin ve Lübnan'da temaslarda bulunması bekleniyor.Mısır'a gittiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sejourne, Gazze'de taraflara itidal çağrısı yapmıştı.Sejourne, itidalli davranmanın "insani durumun, Gazze sorununun ve İsrail'in güvenliği sorununun hesaba katılması anlamına geleceğini" ve "başından bu yana Fransa'nın sesi ve konumunun bu olduğunu" söylemişti.

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fransa

mısır

gazze

gazze şeridi

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fransa, mısır, ortadoğu, fransa dışişleri bakanlığı, abdulfettah el sisi , samih şukri, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin