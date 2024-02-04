https://sputniknews.com.tr/20240204/misirdaki-fransa-disisleri-bakani-sejournedan-iki-devletli-cozum-cagrisi-1080373590.html
Mısır’daki Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne’dan iki devletli çözüm çağrısı
Mısır’daki Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne’dan iki devletli çözüm çağrısı
Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı Mısır'da temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T15:39+0300
2024-02-04T15:39+0300
2024-02-04T15:39+0300
israil- filistin çatışması
fransa
mısır
ortadoğu
fransa dışişleri bakanlığı
abdulfettah el sisi
samih şukri
gazze
gazze şeridi
israil
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3 günlük Ortadoğu ziyareti kapsamında başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Fransız Bakan Sejourne, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İlk Ortadoğu ziyaretinde önce ‘Fransa'nın stratejik ortağı’ Mısır'a gittiğini ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüğünü belirten Sejourne, "Fransa'nın Gazze'de bir insani ateşkese ve iki devletli siyasi çözümün yeniden başlatılmasına yönelik taahhüdünü yinelediğini" ifade etti.Sejourne, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile de bir araya geldi.Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki bakanın ekonomik işbirliği, yatırım, Gazze'deki savaşın durdurulması ve insani yardımların hızlandırılması konularını ele aldığını kaydetti.Sejourne'nin bölge ziyareti kapsamında, Mısır'ın ardından İsrail, Ürdün, Filistin ve Lübnan'da temaslarda bulunması bekleniyor.Mısır'a gittiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sejourne, Gazze'de taraflara itidal çağrısı yapmıştı.Sejourne, itidalli davranmanın "insani durumun, Gazze sorununun ve İsrail'in güvenliği sorununun hesaba katılması anlamına geleceğini" ve "başından bu yana Fransa'nın sesi ve konumunun bu olduğunu" söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240201/netanyahunun-hamasin-esir-takasindan-cekilmesini-istedigi-iddia-edildi-1080254898.html
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fransa, mısır, ortadoğu, fransa dışişleri bakanlığı, abdulfettah el sisi , samih şukri, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin
fransa, mısır, ortadoğu, fransa dışişleri bakanlığı, abdulfettah el sisi , samih şukri, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin
Mısır’daki Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne’dan iki devletli çözüm çağrısı
Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı Mısır'da temaslarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü, Filistin için iki devletli çözüm çağrısı yaptı.
3 günlük Ortadoğu ziyareti kapsamında başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Fransız Bakan Sejourne, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İlk Ortadoğu ziyaretinde önce ‘Fransa'nın stratejik ortağı’ Mısır'a gittiğini ve Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştüğünü belirten Sejourne, "Fransa'nın Gazze'de bir insani ateşkese ve iki devletli siyasi çözümün yeniden başlatılmasına yönelik taahhüdünü yinelediğini" ifade etti.
Sejourne, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile de bir araya geldi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki bakanın ekonomik işbirliği, yatırım, Gazze'deki savaşın durdurulması ve insani yardımların hızlandırılması konularını ele aldığını kaydetti.
Sejourne'nin bölge ziyareti kapsamında, Mısır'ın ardından İsrail, Ürdün, Filistin ve Lübnan'da temaslarda bulunması bekleniyor.
Mısır'a gittiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sejourne, Gazze'de taraflara itidal çağrısı yapmıştı.
Sejourne, itidalli davranmanın "insani durumun, Gazze sorununun ve İsrail'in güvenliği sorununun hesaba katılması anlamına geleceğini" ve "başından bu yana Fransa'nın sesi ve konumunun bu olduğunu" söylemişti.