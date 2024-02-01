https://sputniknews.com.tr/20240201/netanyahunun-hamasin-esir-takasindan-cekilmesini-istedigi-iddia-edildi-1080254898.html

Netanyahu’nun Hamas'ın esir takasından çekilmesini istediği iddia edildi

Netanyahu’nun Hamas'ın esir takasından çekilmesini istediği iddia edildi

Katar ve Türkiye başta olmak üzere ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı Filistin meselesinde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun sert tutumu büyük tepkilere... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T09:20+0300

2024-02-01T09:20+0300

2024-02-01T09:20+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

hamas

gazze

gazze şeridi

filistin sorunu

ortadoğu

abd

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Haaretz'in, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberinde, "Netanyahu'nun son günlerde yaptığı açıklamalardaki aşırılığın amacının, Hamas'ı daha sert tavır almaya ve esir takası anlaşmasını yok etmeye teşvik etmek için olduğuna" dair endişelerin söz konusu olduğu belirtildi.Haberde, İsrailli yetkilinin, "Böyle bir adım, müzakerelerin başarısızlığından Hamas'ı sorumlu tutarak İsrail'in savaşmaya devam etmesine izin verebilir" değerlendirmesine yer verildi.İsrail Başbakanı Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizin serbest kalması için yeni bir taslak üzerinde çalışıyoruz ama şunu söylüyorum; ne pahasına olursa olsun değil." ifadesini kullanmıştı.'Kırmızı çizgilerinin' olduğunu savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik "savaşı bitirmeyeceklerini, İsrail ordusunu Gazze'den çıkarmayacaklarını ve binlerce teröristi serbest bırakmayacaklarını" söylemişti.Netanyahu, "Rehineleri serbest bırakmak ve savaşın, Hamas'ı ortadan kaldırmak ile Gazze'nin artık bir tehdit teşkil etmemesini sağlamak gibi diğer hedeflerine ulaşmak için sürekli çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.İsrail Başbakanı, hükümetinin, söz konusu 3 hedef üzerinde çalıştığını ve bunların hiçbirinden vazgeçmeyeceğini savunmuştu.Paris toplantısıKatar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.Daha sonra, İsrail Kanal 12 televizyonu da Paris'te ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'den istihbarat direktörlerinin katıldığı görüşmelerde bir anlaşma teklifi hazırlandığını geçmişti.Teklife göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 45 gün boyunca durması, buradaki 35 kadar İsrailli esirin serbest kalması karşılığında İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esirin serbest kalmasının yer aldığı öne sürülmüştü. Hamas, Gazze'ye gönderilecek insani yardımın da arttırılmasını içeren teklifin ellerine ulaştığını bunun üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-bakani-blinken-hafta-sonu-ortadoguya-gidecek-1080248666.html

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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin sorunu, ortadoğu, abd