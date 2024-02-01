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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-bakani-blinken-hafta-sonu-ortadoguya-gidecek-1080248666.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Ortadoğu'ya gidecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Ortadoğu'ya gidecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Ortadoğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231114/blinkendan-itiraf-beyaz-sarayin-gazze-politikasi-abd-disislerinde-catlaga-neden-oldu-1077391081.html
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abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, antony j. blinken, abd, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, antony j. blinken, abd, abd, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Ortadoğu'ya gidecek

01:02 01.02.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Ortadoğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.
Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.
7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası ABD Dışişleri'nde çatlağa neden oldu'
14 Kasım 2023, 17:25
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