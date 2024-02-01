https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-bakani-blinken-hafta-sonu-ortadoguya-gidecek-1080248666.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Ortadoğu'ya gidecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Ortadoğu'ya gidecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Ortadoğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin... 01.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-01T01:02+0300
2024-02-01T01:02+0300
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israil- filistin çatışması
abd dışişleri
abd dışişleri bakanlığı
antony blinken
antony j. blinken
abd
abd
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
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Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231114/blinkendan-itiraf-beyaz-sarayin-gazze-politikasi-abd-disislerinde-catlaga-neden-oldu-1077391081.html
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gazze şeridi
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Ortadoğu'ya gidecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Ortadoğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.
Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.
7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.