https://sputniknews.com.tr/20240201/abd-disisleri-bakani-blinken-hafta-sonu-ortadoguya-gidecek-1080248666.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Ortadoğu'ya gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Ortadoğu'ya gidecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Ortadoğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin... 01.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-01T01:02+0300

2024-02-01T01:02+0300

2024-02-01T01:02+0300

israil- filistin çatışması

abd dışişleri

abd dışişleri bakanlığı

antony blinken

antony j. blinken

abd

abd

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

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Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231114/blinkendan-itiraf-beyaz-sarayin-gazze-politikasi-abd-disislerinde-catlaga-neden-oldu-1077391081.html

abd

gazze

gazze şeridi

filistin

israil

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