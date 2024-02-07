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Eski emniyet müdür yardımcısına 18 yıl hapis: Yurtdışından uyuşturucu madde getiriyormuş
Eski emniyet müdür yardımcısına 18 yıl hapis: Yurtdışından uyuşturucu madde getiriyormuş
Edirne’de yurtdışından uyuşturucu madde getirme suçundan yargılanan eski emniyet müdür yardımcısı Zeki Ağsakal’a mahkeme karar duruşmasında 18 yıl 4 ay hapis... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T07:41+0300
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
edirne
edirne emniyet müdürlüğü siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü
edirne emniyet müdürlüğü trafik tescil ve denetleme şubesi müdürlüğü'
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yurtdışından uyuşturucu madde getirme suçundan devam eden soruşturmada olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla eski Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin hakkında mahkeme kararını açıkladı.Olaya ilişkin açılan soruşturmada savcılık polis müdürüne 30 yıl hapis istedi. Edirne eski Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla yargılandığı davada 18 yıl 4 ay hapis, diğer 3 sanığa ise 9 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.Ne olmuştu?18 Kasım 2022 tarihinde Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapan 34 FYE 532 plakalı kamyonetin zulasında gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan aramada 13 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, uyuşturucularla ilgili Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu tutuklandı. Uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiği iddia edilen dönemin eski Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal ise gözaltına alındı. Sanık Serkan Aydoğdu'nun, Zeki Ağsakal'a 180 adet işlemle 643 bin TL para gönderdiği iddia edildi.Savcı, mütalaasında Ağsakal hakkında şu görüşlere yer verdi:
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Eski emniyet müdür yardımcısına 18 yıl hapis: Yurtdışından uyuşturucu madde getiriyormuş

07:41 07.02.2024 (güncellendi: 08:41 07.02.2024)
© İHA / MEHMET BASMACI - MESUT ÇINAR-AW136461Zeki Ağsakal
Zeki Ağsakal - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© İHA / MEHMET BASMACI - MESUT ÇINAR-AW136461
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Edirne’de yurtdışından uyuşturucu madde getirme suçundan yargılanan eski emniyet müdür yardımcısı Zeki Ağsakal’a mahkeme karar duruşmasında 18 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, diğer 4 sanık ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 9’ar yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, sosyal medyada 'Kime güveneceğiz' isyanına neden oldu.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yurtdışından uyuşturucu madde getirme suçundan devam eden soruşturmada olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla eski Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal'ın da aralarında olduğu 4 şüphelinin hakkında mahkeme kararını açıkladı.
Olaya ilişkin açılan soruşturmada savcılık polis müdürüne 30 yıl hapis istedi. Edirne eski Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, uyuşturucu madde ticareti yapma iddiasıyla yargılandığı davada 18 yıl 4 ay hapis, diğer 3 sanığa ise 9 yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

Ne olmuştu?

18 Kasım 2022 tarihinde Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapan 34 FYE 532 plakalı kamyonetin zulasında gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan aramada 13 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, uyuşturucularla ilgili Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu tutuklandı. Uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiği iddia edilen dönemin eski Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal ise gözaltına alındı. Sanık Serkan Aydoğdu'nun, Zeki Ağsakal'a 180 adet işlemle 643 bin TL para gönderdiği iddia edildi.
Savcı, mütalaasında Ağsakal hakkında şu görüşlere yer verdi:
"Sanık Birol Eroğlu'nun beyanları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği, sanıklardan Serkan Aydoğdu ve Zeki Ağsakal'ın kamera kayıtlarında Edirne ilinde beraber görüntü verdiklerinin tespit edildiği, fiziki takip yapılması ile de sanıkların Edirne'nin çeşitli mekanlarında beraber oturdukları ve aralarında konuştuklarının tespit edildiği, yine sanık Birol'un beyanları doğrultusunda yapılan araştırmada, sanık Serkan Aydoğdu'nun sanık Birol Eroğlu'na verilmek üzere, sanık Birol'un yakınları üzerinden para göndermiş olduğunun tespit edildiği, sanık Serkan Aydoğdu'nun da sanık Zeki Ağsakal'a 180 adet işlemle 643 bin TL para göndermiş olduğunun tespit edildiği, sanık Birol'un uyuşturucu maddelerle yakalanmış olduğu aracı, daha önce sanık Zeki Ağsakal'ın bulmuş olduğunu ve sanık Birol'un yakalanmasını ardından da sanık Zeki Ağsakal'ın Birol'a avukat temin işine giriştiği hususunda tanık beyanlarınca ispatlandığı tekrardan okundu. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, sanıklara yönelik esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmada tutuklu sanıklar ile ev hapsi verilen Zeki Ağsakal da hazır bulundu. Savunmasını yapan Zeki Ağsakal üzerindeki suç istinadını kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti. Ağsakal’ın avukatı da müvekkilinin, iddialara ilişkin somut deliller olmadığını bu nedenle beraatını talep etti. Zeki Ağsakal’a, 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç’ etmek suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar, Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu ise, etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılarak, 9 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırılıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi."
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