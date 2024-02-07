Eski emniyet müdür yardımcısına 18 yıl hapis: Yurtdışından uyuşturucu madde getiriyormuş

"Sanık Birol Eroğlu'nun beyanları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği, sanıklardan Serkan Aydoğdu ve Zeki Ağsakal'ın kamera kayıtlarında Edirne ilinde beraber görüntü verdiklerinin tespit edildiği, fiziki takip yapılması ile de sanıkların Edirne'nin çeşitli mekanlarında beraber oturdukları ve aralarında konuştuklarının tespit edildiği, yine sanık Birol'un beyanları doğrultusunda yapılan araştırmada, sanık Serkan Aydoğdu'nun sanık Birol Eroğlu'na verilmek üzere, sanık Birol'un yakınları üzerinden para göndermiş olduğunun tespit edildiği, sanık Serkan Aydoğdu'nun da sanık Zeki Ağsakal'a 180 adet işlemle 643 bin TL para göndermiş olduğunun tespit edildiği, sanık Birol'un uyuşturucu maddelerle yakalanmış olduğu aracı, daha önce sanık Zeki Ağsakal'ın bulmuş olduğunu ve sanık Birol'un yakalanmasını ardından da sanık Zeki Ağsakal'ın Birol'a avukat temin işine giriştiği hususunda tanık beyanlarınca ispatlandığı tekrardan okundu. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, sanıklara yönelik esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmada tutuklu sanıklar ile ev hapsi verilen Zeki Ağsakal da hazır bulundu. Savunmasını yapan Zeki Ağsakal üzerindeki suç istinadını kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti. Ağsakal’ın avukatı da müvekkilinin, iddialara ilişkin somut deliller olmadığını bu nedenle beraatını talep etti. Zeki Ağsakal’a, 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç’ etmek suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar, Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu ise, etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılarak, 9 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırılıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi."